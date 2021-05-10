Министерство здравоохранения и социального развития вынесло на общественное обсуждение проект постановления о выплате компенсаций для семей погибших и пострадавших в результате вооруженного конфликта в Баткенской области. Согласно документу, денежные компенсации выделят из госбюджетнего резерва в следующих размерах:

1 миллион сомов — семьям погибших;

100 тыс сомов — пострадавшим с тяжелыми повреждениями*;

50 тыс сомов — пострадавшим с менее тяжкими повреждениями*;

30 тыс сомов — пострадавшим с легкими повреждениями от пулевого ранения*.

*Отмечается, что пострадавшие получат свои выплаты при наличии заключения судебно-медицинской экспертизы.

К членам семей, погибших в результате конфликта, относятся муж или жена, или же один из родителей умершего. В документе отмечается, что в случае, если скончавшийся не был в браке и у него нет родителей, то компенсацию получит один из членов семьи, который постоянно проживал с погибшим.

Спорные вопросы по выплате компенсаций будет решать комиссия. В её составе будут замглавы полпреда Баткенской области по социальным вопросам, замглавы местной администрации, руководство областного Центра семейной медицины и координатор по здравоохранению.

Чтобы получить компенсацию родственники погибших и пострадавшие должны обратиться с заявлением в местные органы соцразвития по месту жительства.

В документе также предусмотрен случай если гражданин, получивший ранение в результате конфликта на границе, умрет в течение двух лет. В этом случае родственникам уже погибшего государство выплатит компенсацию, но с вычетом ранее полученных средств.

Конфликт на границе

Приграничный конфликт в Баткенской области начался 28 апреля, когда граждане Кыргызстана и Таджикистана закидали друг друга камнями. 29 апреля военные обеих стран применили свое вооружение.

По предварительным данным, конфликт разгорелся из-за камер видеонаблюдения, которые установила таджикская сторона на водозаборе «Головной».

По данным минздрава, во время конфликта на границе погибли 36 кыргызстанцев и 190 получили ранения различной степени тяжести. Из мест приграничного конфликта были эвакуированы более 40 тыс человек.

Полного прекращения огня со стороны двух стран удалось достичь 1 мая после переговоров правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана. 3 мая стороны завершили отвод дополнительных сил и средств от линии госграницы на места постоянной дислокации.

Со стороны Таджикистана информацию о погибших и раненых озвучили 6 мая. Всего, по данным властей соседней страны, в ходе вооруженного конфликта погибли 19 человек, ранения получили 87 таджикистанцев.