В Кыргызстан 10 мая прибыла вторая партия российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом журналисту «Клоопа» сообщила пресс-служба министерства здравоохранения и социального развития.

По данным минздрава, всего в страну прибыло 20 тыс доз вакцины.

Первую партию вакцины «Спутник V» в таком же количестве Кыргызстан получил 22 апреля. Всего по данным минздрава, Кыргызстан заказал миллион доз препарата, в том числе 500 тысяч в виде гуманитарной помощи.

Вакцинация населения Кыргызстана началась в конце конце апреля. Сейчас гражданам бесплатно доступны две вакцины — китайская Sinopharm и российская «Спутник V».

При этом, «Спутник V» могут получить лишь люди старше 65 лет и имеющие хронические заболевания. Sinopharm доступна всем желающим.

Кроме «Спутника V» и Sinopharm ожидается, что в страну по линии COVAX* в мае-июне поступит 405 тысяч доз оксфордской вакцины AstraZeneca.

*COVAX — инициатива по производству и централизованной закупке вакцин. По этой программе часть вакцин для стран с низким и средним развитием экономики оплатят доноры.

По данным Республиканского штаба, на 8 мая в стране вакцинировали 41 854 человека.

За все время в Кыргызстане выявили 98 654 случая заражения COVID-19. Скончались 1 660 пациентов от коронавируса.