Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 7 мая одобрила китайскую вакцину Sinopharm (фармакологическое название Vero Cell) для экстренного применения для людей старше 18 лет. Sinopharm стала шестой вакциной* от COVID-19, одобренной ВОЗ, и первой, которую разработали не в западной стране.

* Ранее ВОЗ одобрила вакцины Pfizer/BioNTech, Jannsen, два варианта вакцины от AstraZeneca и Moderna.

«Сегодня ВОЗ включила в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения против COVID-19 пекинскую вакцину Sinopharm, которая стала шестой вакциной, получившей сертификацию со стороны ВОЗ в отношении безопасности, эффективности и качества» — сказал гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Всего вакцин Sinopharm две — уханьская и пекинская. По словам директора центра иммунопрофилактики Гульбары Ишенапысовой, в Кыргызстане пекинская вакцина Sinopharm.

Эффективность китайской вакцины против COVID-19, как легкой, так и тяжелой формы составляет 79% для всех возрастных групп вместе взятых. Sinopharm рекомендуют прививать людей старше 18 лет.

«Внесение этой вакцины [в список ВОЗ] может ускорить вакцинацию в странах, которые все еще не обеспечили защиту медработников и людей из групп риска», — сказала помощница гендиректора ВОЗ Марианджела Симао.

Включение в список ВОЗ является необходимым условием, чтобы поставлять препарат по программе COVAX и ускорить выдачу разрешения на его импорт и применение.

Что это значит для Кыргызстана?

Сейчас кыргызстанцев прививают китайской вакциной Sinopharm и российским «Спутником V». Если Sinopharm может привиться каждый желающий, то «Спутником V» только люди с хроническими заболеваниями и старше 65 лет.

То, что ВОЗ одобрило Sinopharm для экстренного применения, как минимум означает, что кыргызстанцам, которые привились этим препаратом, станет легче выезжать за границу. Сейчас страны, открывшие авиасообщение, в основном запрашивают ПЦР-анализ, но некоторые страны начали рассматривать введение ковид-паспортов (сертификатов)*. Например, Евросоюз.

*Ковид-паспорта — бумажные или электронные документы, которые смогут получить люди, привитые от коронавируса.

3 мая Еврокомиссия предложила разрешить въезд в страны Европейского союза (ЕС) тем, кто привился вакциной одобренной Европейским агентством лекарственных средств (EMA). Разрешение на въезд также могут распространить на вакцины, которые одобрила ВОЗ для экстренного применения.

Если инициативу одобрят, то страны ЕС должны будут разрешить въезд тем туристам, которые получили последнюю дозу вакцины за 14 дней до прибытия. Подтверждением этому должны быть цифровые ковид-сертификаты или их эквиваленты, выданные в других странах, — при условии, что их достоверность можно проверить.

Замминистра здравоохранения и соцразвития Бакыт Джангазиев в своём твиттере 7 мая писал, что ведомство работает над введение сертификата и благодаря онлайн-реестру привитых его «несложно будет сформировать».

«Прототип уже готов. Остается ждать, когда страны примут окончательное решение о снятии ограничений при путешествии при наличии подобного документа», — написал он.

Благодаря онлайн-реестру вакцинированных будет несложно сформировать сертификат вакцинации.



Прототип уже готов, остаётся ждать, когда страны примут окончательное решение о снятии ограничений при путешествии при наличии подобного документа — Бакыт Джангазиев (@BDzhangaziev) May 7, 2021

Сейчас в Евросоюзе одобрены четыре вакцины от коронавируса: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson. В марте EMA приняла к рассмотрению заявку на регистрацию для использования «Спутника V» на территории ЕС, но неизвестно когда будут результаты экспертизы. Российский «Спутник V» также ещё не одобрила ВОЗ.

А вот в Грузию может поехать любой иностранец, если он привит какой-либо вакциной от COVID-19. Для кыргызстанцев пока необязательно прививаться, чтобы попасть в Грузию — достаточно лишь ПЦР-анализа в течении 72 часов до прилёта. Также в самой Грузии придётся сдать ПЦР-анализ ещё раз — это будет стоить 40$. А вакцинирование в Кыргызстане, как известно, производится бесплатно.

Вакцинация в Кыргызстане началась 29 марта и на 8 мая в стране привито более 40 тысяч человек.

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