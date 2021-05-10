Пресс-служба президента Кыргызстана сообщила, что 10 мая состоялся телефонный разговор Садыр Жапарова и президента России Владимира Путина.

В разговоре Жапаров и Путин обсудили вопросы сотрудничества и произошедший в конце апреля конфликт на кыргызско-таджикской границе. Путин заявил, что Россия готова оказать Кыргызстану помощь в преодолении гуманитарных последствий конфликта.

В пресс-службе главы страны отметили, что разговор Жапарова и Путина состоялся по инициативе российской стороны. Во время разговора Путин также поздравил главу Кыргызстана с принятием новой Конституции и с 76-ой годовщиной Дня победы.

Также стало известно, что главы двух стран договорились о визите Жапарова в Москву в конце мая с рабочим визитом. Во время визита они рассмотрят вопросы евразийской экономической интеграции, а также работу в рамках ОДКБ, СНГ и Шанхайской организации сотрудничества. Планируется и обсуждение мер по борьбе с коронавирусом, в том числе поставки в российской вакцины в Кыргызстан.

Ранее приграничный конфликт с Путиным обсудил президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Он прибыл в Москву с рабочим визитом 9 мая. Тогда на встрече с главой России, Рахмон подчеркнул «твердую позицию правительства Таджикистана относительно мирного решения всех существующих проблем путем переговоров».

Приграничный конфликт произошел в конце апреля Баткенской области. Он начался 28 апреля когда жители Кыргызстана и Таджикистана закидали друг друга камнями.

По предварительным данным, конфликт разгорелся из-за камер видеонаблюдения, которые установила таджикская сторона на водозаборе «Головной». На следующий день 29 апреля военные Кыргызстана и Таджикистана применили свое вооружение.

По данным минздрава Кыргызстана, во время конфликта в Баткенской области погибли 36 кыргызстанцев и 190 получили ранения различной степени тяжести. Кроме этого, из зоны приграничного конфликта были эвакуированы более 40 тыс человек.

Стороны договорились о полном прекращении огня 1 мая после переговоров правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана. 3 мая обе страны завершили отвод дополнительных сил от линии госграницы на места постоянной дислокации.

После этого власти Кыргызстана опубликовали планируемые суммы выплат для пострадавших и семей погибших в результате приграничного конфликта. По данным минздрава, семьям погибших планируют выплатить по 1 млн сомов, а пострадавшим от 30 до 100 тыс сомов, в зависимости от тяжести полученных травм.

Со стороны Таджикистана информацию о погибших и раненых озвучили 6 мая. Всего, по данным властей соседней страны, в ходе вооруженного конфликта погибли 19 человек, ранения получили 87 таджикистанцев.