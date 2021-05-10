Бывший оператор телеканала «Регион ТВ» Акниет Кенешов назначен пресс-секретарем мэрии города Джалал-Абад. Соответствующий приказ мэр Джалал-Абада Эрнисбек Ормоков подписал 6 мая.

Ранее Кенешов стал участником скандала, когда местные жители выгнали его со встречи с Камчыбеком Ташиевым по вопросу о передаче Узбекистану Кемпир-Абадского водохранилища, посчитав его провластным журналистом.

До Кенешова должность пресс-секретаря мэрии Джалал-Абада занимал Азамат Жээнбеков. Он сообщил, что покинул занимаемую должность, написав заявление об уходе по собственному желанию. Жээнбеков также подтвердил, что вместо него пресс-секретарем мэрии назначен Кенешов.

Конфликт с жителями

26 апреля между жителем Узгенского района Ошской области Мирланом Ураимовым и журналистом телеканала «Регион ТВ» Акниетом Кенешовым возникла словесная перепалка во время встречи с Ташиевым.

Предметом спора стало высказывание Ураимова о том, что телеканалы, имеющие отношение к Ташиеву, «доносят народу неверную информацию». Мужчина обвинил эти СМИ в распространении ложной информации.

«Здесь присутствуют дежурные каналы. Они не слышат и не снимают глас народа. Они сейчас снимут тех, кто хвалит [власть], тех, кто им аплодирует, а вы вечером, посмотрев это все на телеканалах, удовлетворитесь поданной информацией. Уважаемые ОТРК, ЭлТР, ОшТВ и другие… есть еще “Аймак ТВ” (“Регион ТВ” — редакция) рассказывают небылицы, посмотрите сами. У них есть частные каналы, YouTube-каналы — уважаемые, те кто доносит ложь до людей, те, кто говорит, что власть отлично работает: подойдите сюда, снимите настоящий глас народа. Пусть то, что говорят обычные люди, слышит народ. Здесь говорит большинство, но если не хотите, можете покинуть это место», — сказал Ураимов.

На слова Ураимова ответил журналист Акниет Кенешов. Он заявил, что «7 канал» и «Регион» – не «дежурные каналы».

«Я проработал на “7 канале” в Оше три года, на телеканале “Регион ТВ” – два года. Я человек, который работал для народа. Если вы поедете в Чон-Алай и спросите, кто приехал из “Региона”, они ответят про меня, что приехал снимать проблемы народа. “Регион”, “7 канал” — это не дежурные каналы», — сказал Кенешов.

Но местные жители отобрали микрофон у Кенешова во время монолога. Когда он начал уходить со сцены, несколько сельчан прогнали его со стадиона, заявив: «Никто тебя сюда не звал». Сотрудники милиции окружили журналиста и предотвратили потасовку. В результате Кенешову пришлось уйти.

В УВД Ошской области подтвердили, что на собрании произошла потасовка, но так как у обеих сторон не было к друг другу претензий, Ураимов и Кенешов были отпущены.

Дело о хулиганстве

Позже в УВД Ошской области сообщили, что участников митинга по вопросам Кемпир-Абадского водохранилища вызывают на допрос по делу о хулиганстве. Оно касается нападения на журналистов нескольких телеканалов, которые освещали эту акцию.

«В этот момент на журналиста “7-го канала” пытались напасть несколько десятков граждан, а некоторым удалось ударить его в область головы. После чего граждане были агрессивно настроены против других представителей СМИ, и милиция с трудом остановила натиск толпы», – пояснили в ведомстве.

В УВД сообщили, что по данному факту было начато досудебное производство по статье «Хулиганство». Сами журналисты отказались писать заявление на нападавших, но в милиции заявили, что «обязаны отреагировать и дать юридическую оценку действиям местных жителей».

В ведомстве отметили, что у них нет цели кого-либо намеренно преследовать или посадить в тюрьму, но с нападавшими будет проведена профилактическая беседа.

Ранее сразу несколько СМИ сообщили, что бывшего замглавы МЧС, участника митинга в Узгенском районе Акыла Айтбаева вызвали на допрос в качестве свидетеля. Кроме него, вызвали и несколько других активных участников митинга за нарушение общественного порядка.

Кто такой Акниет Кенешов?

30-летний Акниет Кенешов ранее работал на телеканалах «7 канал» и «Регион ТВ».

«Регион ТВ» в базе Минюста зарегистрирован как «телерадиокомпания АРТВ». Самым первым директором канала указан кандидат от партии «Мекенчил» Рамиз Каимов. Сейчас телеканал «Регион ТВ» возглавляет Эрали Маматов.

Главный редактор «Регион ТВ» Откурбек Рахманов в беседе с журналистом Адылом Акжол уулу подтвердил, что канал принадлежит Ташиеву.

Сам Кенешов родился и вырос в селе Барпы Джалал-Абадской области. На местных выборах в айыльный кенеш журналист поддерживал партию «Ата-Журт Кыргызстан».

Село Барпы является малой родиной главы ГКНБ Камчыбека Ташиева. Еще один известный выходец из села Барпы – руководитель партии «Ата-Журт Кыргызстан» Айбек Маткеримов. Он был кандидатом в списке партии Жапарова и Ташиева «Мекенчил» на выборах в парламент 2020 года.

«Ата-Журт Кыргызстан» также связывают с Ташиевым и его ближайшим соратником и ныне президентом Жапаровым. Сын Ташиева, Тай-Мурас Ташиев был кандидатом в списках этой самой партии на выборах в Джалал-Абадский городской кенеш. По предварительным результатам, партия выиграла выборы, значит Ташиев может получить депутатский мандат.