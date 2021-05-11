Пресс-служба Верховного суда сообщила «Клоопу» о том, что отменены приговоры городского суда Джалал-Абада и Джалал-Абадского областного суда в отношении Каныбека Бакиева. Это родной брат свергнутого президента Кыргызстана Курманбека Бакиева.

Уголовное дело в отношении Каныбека Бакиева по статье «Злоупотребление должностным положением» передали на новое рассмотрение по просьбе прокуратуры.

«Дело направлено на новое рассмотрение в Джалал-Абадский городской суд в связи с неполным исследованием материалов уголовного дела, допущенными процессуальными нарушениями, а также из-за несоответствия выводов судов с фактическими обстоятельствами дела при вынесении приговоров судов первой и апелляционной инстанций», — поясняют в Верховном суде.

При этом в Верховный суд также поступила жалоба и от защиты брата бывшего президента, которая требовала оправдания для Каныбека Бакиева.

«Кассационная жалоба адвоката в защиту интересов Бакиева Каныбека Салиевича о полном его оправдании оставлена без удовлетворения», — заключили в пресс-службе Верховного суда.

Дела Каныбека Бакиева

Каныбек Бакиев фигурирует в нескольких уголовных делах. На пересмотр направлено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностным положением».

Бакиеву вменяли незаконную выдачу земель в то время, когда он руководил Ырысским айыльным аймаком Сузакского района и возглавлял комиссию по распределению земельных участков. В марте 2020 года Джалал-Абадский городской суд приговорил его к шести годам лишения свободы, а следующая инстанция заменила этот приговор на штраф в 4 млн сомов.

Кроме того, Каныбек Бакиев разыскивается за участие в апрельской революции 2010 года — по версии следствия, он участвовал в незаконных вооруженных формированиях в поддержку своего свергнутого брата. Их действия были направлены против Временного правительства.

В отношении брата беглого президента выдвигались обвинения по статьям «Соучастие в организации незаконного вооруженного формирования или участие в нем», «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств», «Самовольное присвоение звания или власти должностного лица», «Соучастие в массовых беспорядках», «Соучастие в применении насилия в отношении представителя власти».

Как и другие представители клана Бакиевых, Каныбек Бакиев покинул страну. В 2020 году Генпрокуратура заявила, что Каныбек Бакиев находится в розыске и ведутся работы по его возвращению.

«В настоящее время идет работа по реализации принудительных мер по возвращению в страну Курманбека Бакиева и его братьев Жаныбека (Жаныш), Адильбека, Марата, Каныбека, его сына Максима и других», – подчеркнули в ведомстве.