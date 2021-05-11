Пресс-служба кабинета министров 10 мая сообщила, что в Кыргызстане введено временное госрегулирование цен на социально-значимые продукты. Решение подписал глава кабмина Улукбек Марипов, оно вступит в силу по истечению 15 дней со дня официального опубликования, то есть 25 мая.

Так, власти установят максимальную надбавку на растительное подсолнечное масло и сахар-песок на 90 дней, для обеспечения их доступности. Какой будет максимальный процент надбавки на эти продукты в кабмине не уточнили.

Следить за исполнением решения будет Госагентство антимонопольного регулирования при министерстве экономики и финансов. Также министерству поручено уведомить Евразийскую экономическую комиссию и государства Евразийского экономического союза о принятом решении.

Ранее кабмин ввел запрет на экспорт сахара и растительного масла. По данным минсельхоза, 56% сахара в Кыргызстане производится отечественными компаниями, оставшиеся 44% импортируются из соседних стран. В связи с этим, рост цен в России, Казахстане и Таджикистане влияет на подорожание сахара в Кыргызстане.

В марте 2020 года кабмин также вводил 90-дневное госрегулирование на социально значимые товары. Тогда ограничения коснулись цен на муку пшеничную, хлеб, молоко, масло растительное и сливочное, мясо, сахар, рис, макаронные изделия, яйца куриные и картофель.

Также в связи с эпидемиологической ситуацией в 2020 году в Кыргызстане впервые ввели госрегулирование цен на лекарства. В июле 2020 года был дефицит лекарств. Финпол начал проводить рейды по аптекам, завышавшим цены на лекарства. Было начато несколько досудебных производств в отношении руководителей крупных фармкомпаний Кыргызстана и задержаны несколько человек, перепродовавших по завышенным ценам лекарственные препараты «Гепарин» и «Клексан».

Согласно законам, государство имеет право регулировать цены только на государственные и муниципальные услуги, на услуги субъектов естественных монополий (электричество, газ, канализация, аэропорты, железнодорожные перевозки) и на некоторые виду социально значимых товаров.

Госрегулирование цен вводится, если в течение месяца цены поднялись на более чем 20%. Это необходимо для того, чтобы социально-уязвимые граждане тоже могли удовлетворить свои жизненные потребности. Перечень социально значимых товаров также утвержден правительством.