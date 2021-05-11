На площади «Ала-Тоо» в Бишкеке ко Дню победы 9 мая столичная мэрия развесила баннеры с солдатами Красной армии, участвовавшими во Второй мировой войне.

Однако на одном из этих баннеров горожане заметили фото, красноармейца, взятого в плен немецким солдатом, который стоял на фото позади.

После того, как изображение раскритиковали пользователи соцсетей, мэрия сняла баннер и заменила на другой. На нём был изображен уже солдат морского флота, бурят по национальности — снайпер Радна Аюшеев.

Некоторые пользователи даже предложили свои варианты, чтобы помочь мэрии.

По версии муниципалитета, концепция оформления была в том, чтобы передать детям «тяжелейший и трагический путь наших отцов, дедов и прадедов», который привел к победе в войне.

«Ведь наш долг хранить память об этом великом подвиге, о тяготах и лишениях солдат защищавших Родину, чтить как историю доблести, высокого патриотизма и силы духа. Мы помним свою историю и гордимся ею», — говорится в сообщении мэрии.