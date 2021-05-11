Республиканский штаб сообщил, что за сутки в Кыргызстане умерли семь пациентов с COVID-19. Пять случаев смерти зафиксированы в Бишкеке и по одному случаю в Чуйской и Иссык-Кульской областях.

По данным ведомства, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 1 667 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

По данным минздрава, за сутки COVID-19 подтвердился у 379 человек. Больше всего новых случаев заражения в Бишкеке и Чуйской области.

Бишкек — 240;

Чуйская область — 103;

Иссык-Кульская область — 13;

Нарынская область — 9;

Баткенская область — 5;

Ош — 5;

Таласская область — 2;

Джалал-Абадская область — 1;

Ошская область — 1.

По данным министерства, всего за все время пандемии в стране выявили 99 033 случая заражения коронавирусом.

Штаб также сообщает, что за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 304 пациента. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонией выздоровели 92 120 пациентов.

За сутки среди медиков выявили 10 новых случаев заражения COVID-19. За все время пандемии коронавирус подтвердился у 4 505 медработников, из которых выздоровели всего 4 440.

Также штаб сообщил, что на 11 мая в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 1 703 пациента, из них 95 — в крайне тяжелом состоянии. Кроме того, еще 2 542 человека лечатся амбулаторно.

Кроме этого, минздрав сообщил, с начала вакцинации до 11 мая в Кыргызстане всего вакцинировались 43 127 человек, из них 6 010 получили вторую дозу вакцины.