После октябрьских событий 2020 года в Кыргызстане сменилась власть. Премьер-министром, а затем и и.о.президента* стал освобождённый из колонии своими сторонниками Садыр Жапаров.

*На постах он был до 14 ноября, затем временно сложил свои полномочия и выставил свою кандидатуру на президентские выборы. 10 января 2021 года за Жапарова на президентских выборах проголосовали 79,2% избирателей из числа пришедших на выборы. При этом явка избирателей на них составила 39,75% от числа граждан. которые имеют право голоса.

Перед парламентскими выборами, итоги которых привели к октябрьским событиям, образ Садыра Жапарова активно использовала партия «Мекенчил».

Партию, по словам нынешнего главы ГКНБ Камчыбека Ташиева, основали он и Садыр Жапаров. В списке её соучредителей, по данным минюста, есть и племянник Жапарова — Азат Жапаров.

После октябрьских событий о «Мекенчил» заговорили как о «партии власти», так как некоторые кандидаты в депутаты из её списка* сразу после прихода к власти Жапарова получили высокие должности.

Издание Kaktus.media изучило, какие должности получили мекенчиловцы за семь месяцев, которые прошли после смены власти в стране.

*Полный список партии «Мекенчил» на парламентских выборах 2020 года можно посмотреть тут.

Топ-10: министры, послы, советник президента

Журналисты выяснили, что наиболее высокие должности заняли первые из 20 кандидатов в депутаты седьмого созыва от «Мекенчила». Так, лидер партии Камчыбек Ташиев сразу после смены власти в стране стал главой Госкомитета нацбезопасности.

Пятый в списке партии — Абсаттар Сыргабаев. Он до смены власти был главой айыл окмоту села Барпы. Также его называли «названным сыном» Ташиева. Сыргабаева 19 октября он стал полпредом правительства в Джалал-Абадской области.

Депутат парламента Курманкул Зулушев шёл в списке «Мекенчил» седьмым. После октябрьских событий он стал генпрокурором.

Восьмой в списке партии была депутатка Гульнара Клара-Самат. Её 22 февраля уже избранный президент Садыр Жапаров назначил послом Кыргызстана в России.

Русланбек Тагаев был директором стройфирмы ОсОО «Суу Башаты» и шёл девятым в списке партии. Он чуть было не стал мэром Бишкека. За кресло после того, как и.о.мэра столицы Балбак Тулобаев подал в отставку, боролись несколько человек, последним на пост пришел Бактыбек Кудайбергенов*.

* На последних выборах в парламент он был в списке партии «Кыргызстан».

Но кандидатура нового и.о.мэра не устроила некоторых членов партии «Мекенчил» и они предложили своего кандидата — однопартийца Русланбека Тагаева. Однако Кудайбергенову удалось удержаться на занимаемой должности.

Десятый в списке — Равшан Сабиров. Он после смены власти в стране в октябре вошёл в новый состав правительства и стал вице-премьером.

Сейчас он — советник президента.

Кроме того, Верховный суд 4 мая отменил вынесенные ранее приговоры в отношении Сабирова. Чиновника в 2013 году обвинили в «вымогательстве взятки» при выдаче лицензии на усыновление* и признали виновным.

* Сабиров в 2011-2012 годах руководил министерством социального развития. В 2013 году Бишкекский городской суд признал его виновным в «коррупции и выдаче разрешений при международном усыновлении» и был взят под стражу на пять лет с конфискацией имущества. Но через год был освобожден по амнистии.

Дипломаты, мэр, министр

Во второй десятке, по данным журналистов, тоже есть крупные кадровые назначения. Так, экс-омбудсмен Бактыбек Аманбаев — номер 11 в списке партии «Мекенчил» на осенних выборах-2020 — 16 апреля был назначен послом Кыргызстана в США.

Так же 13-й в списке кандидатов «Мекенчил» Айбек Артыкбаев до смены власти в стране был гендиректором стройфирмы ОсОО «Мундуз Строй». В апреле 2021 года года он назначен замминистра иностранных дел.

Эрнис Ормоков, 14-й в списке партии, 3 декабря 2020 года стал мэром города Джалал-Абад.

Наконец, 19-й в списке списке кандидатов «Мекенчил» Алымкадыр Бейшеналиев после смены власти в стране стал министром здравоохранения. До своего назначения он был завкафедрой пропедевтической хирургии КГМА.

Журналисты отмечают, что кроме первой двадцатки, остальные кандидаты от партии «Мекенчил» тоже были назначены на высокие должности.

Например, замдиректора фирмы ОсОО «Бийкомпакт» Жыргалбек Шакиев 8 января этого года стал акимом Аксыйского района Джалал-Абадской области.

Также сват Садыра Жапарова Таштанбек Каймазаров был назначен председатель Государственной службы миграции. Он является сватом старшей сестры президента Райкул Жапаровой.

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