Адвокат лидера партии «Туран» Жениша Молдокматова Кантемир Турдалиев в интервью журналисту «Клоопа» рассказал, что обвинения политика переквалифицировали в организацию массовых беспорядков.

Ранее, после задержания политика сообщалось, что досудебное производство начали по статье «Захват зданий и сооружений».

Кроме этого, адвокат рассказал, что в начале Молдокматова обвиняли в освобождении бывшего президента Алмазбека Атамбаева во время беспорядков в октябре 2020 года.

«Его обвиняли в том, что он захватил здание ГКНБ и его обвиняли, что он пришел туда, а потом под угрозой заставил освободить бывшего президента Алмазбека Атамбаева», — сказал Турдалиев.

Турдалиев также добавил, что во время беспорядков у здания ГКНБ собравшиеся выдвигали другие требования. А сам Молдокматов не пытался захватить здание, а наоборот пытался успокоить толпу.

«Когда он пришел к зданию ГКНБ, там уже были протаранены ворота грузовиком, толпа уже была готова штурмовать здание, а внутри стоял спецназ. Молдокматов залез на этот грузовик и начал успокаивать толпу. Он утихомирил их, потом к нему вышел помощник бывшего главы ГКНБ Орозбека Опумбаева, а толпа скандировала освободить Атамбаева, Садыра Жапарова и Сапара Исакова», — сказал адвокат.

Политика Жениша Молдокматова задержали 6 мая. В тот же день его водворили в ИВС, а досудебное производство начали по статье «Захват зданий и сооружений» во время октябрьских событий 2020 года.

Уже будучи в ИВС, Молдокматов написал письмо, в котором заявил, что в стране «исчезла надежда на справедливость и правду».

В поддержку политика высказался депутат Дастан Бекешев. В своем посте на фейсбук он написал, что во время беспорядков в октябре 2020 года Молдокматов не требовал оправданий в судах и не занимался захватом Белого дома.

«Жениш Молдокматов, как и многие на площади, требовал отмены результатов голосования. Очевидно, что Жениша посадили за вольнодумие, оппозиционные высказывания против президента и критику относительно политики по границам», — отметил депутат.