Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики 30 апреля вынесло на общественное обсуждение проект Концепции духовно-нравственного развития и физического воспитания личности.

Указ о разработке этой концепции 29 января подписал президент Садыр Жапаров. Концепция должна была «укрепить одно из направлений внутренней политики — воспитание граждан через усвоение ими высоких моральных норм, традиционных семейных и общественных ценностей, здорового образа жизни, приобщение к системе общих человеческих ценностей, отражающих богатство, своеобразие и единство культур народов Кыргызстана».

Согласно указу, участвовать в реализации Концепции должны были разные структуры — от кабинета министров до журналистов.

Правозащитные организации и гражданское общество раскритиковали указ Жапарова. Они заявили, что введение абстрактных ценностей в область прав человека может привести к усилению государственных репрессий против гражданского общества и СМИ.

Но Концепцию все же разработали — этим занималась «рабочая группа из представителей общественных организаций, министерств и ведомств, научных деятелей».

Разбираем, что содержится в документе, который предлагается воплотить для нравственного и духовного развития Кыргызстана.

Принципы Концепции

Авторы документа выделяют девять базовых принципов для духовного развития кыргызстанцев. Это:

приоритет духовно-нравственных ценностей над материальными;

равенство развития духовно-нравственного и физического воспитания;

духовно-нравственное воспитание основывается «на исконно-народных ценностях, национально-культурных достояниях, богатом жизненном опыте народа и общечеловеческих ценностях»;

идентичность граждан и укрепление государственности через национальное сознание;

честь и достоинство, доблестное служение Родине и народу – одна из «сакральных ценностей»;

приоритет справедливости в решениях и действиях должностных лиц госорганов и местного самоуправления;

приоритет «общественных и государственных интересов над индивидуальными»;

семья, достойное воспитание и качественное образование – основы духовно-нравственного развития и физического воспитания;

сострадание, милосердие, отзывчивость и справедливость – основы социальных отношений.

Концепция в семье

Согласно документу, «главная задача семьи и родителей — воспитать истинного патриота, продолжить славный путь предков».

Также родители должны формировать внутренний мир своих детей «в духе национальных и общечеловеческих ценностей», не забывая «о заботе и ласке».

«Несмотря на социально-экономические и политические проблемы, безработицу, рост внутренней и внешней миграции, семья, родители должны создавать условия для здорового образа жизни подрастающего поколения и получения качественного образования, закладывать крепкую основу духовно-нравственных качеств и формировать трудовые навыки», — отметили авторы проекта.

В проекте Концепции указывается, что еще одно из приоритетных направлений воспитания общества — «укрепление здоровья и генофонда нации».

«Чтобы в сознании каждого гражданина закрепилось понятие здоровой нации, необходимо прививать навыки здорового образа жизни через спорт, как неотъемлемой части жизни и бороться с алкоголизмом, наркоманией», — говорится в проекте.

Концепция в обществе и государстве

Также, согласно проекту, семья, общество и государство должны заботиться о том, чтобы «каждый гражданин получил качественное образование» и воспитать в детях трудолюбие.

Авторы подчеркнули, что все учреждения и организации в обществе, особенно семья и все институты образования должны «воспитывать подрастающее поколение к честному созидательному труду», отметив, что коррупция и эгоизм — «разлагающие общество явления».

Воспитание национальных и общечеловеческих качеств

В Концепции особое внимание уделено воспитанию «благородных качеств народа». Авторы проекта считают, что «нравственные ценности нашего народа – сокровищница воспитания».

В список «благородных качеств» вошли гостеприимство, объективность, честность, справедливость, великодушие, щедрость, терпимость, умение прощать, доброта, милосердие и патриотизм.

По данным авторов концепции, бережное отношение к природе — это тоже традиция народа. При этом «воспитательная работа, опирающаяся на богатый жизненный опыт народа и достижения мировой экологической культуры – залог жизни в гармонии с природой».

Также они отметили, что необходимо воспитать «эстетический вкус» у кыргызстанцев, чтобы они научились ценить «прекрасность и красоту национальных ценностей».

Наконец, предлагается создать некую единую традиционную норму, регулирующую социальные отношения. При этом она должна соответствовать не только правовым, но и религиозным нормам.

Концепция и язык

Согласно проекту, «владение государственным — кыргызским и родным языком, умение грамотно говорить и писать на этих языках — это патриотический долг каждого гражданина».

Вместе с тем, изучение официального и мировых языков, умение ими пользоваться в повседневной жизни — это «необходимость развития каждого гражданина и общества».

Патриотизм, гражданское развитие, правовая культура

В этом разделе концепции авторы заявили, что «свобода и ответственность личности должны ставиться в центре внимания общества как высшая ценность».

Они отметили, что «права и свободы человека, обязанности и ответственность — главный признак развития государства, а также показатель его международного авторитета».

Также проект Концепции гласит, что для гражданского развития и патриотического воспитания необходимы уважение, освоение добросовестного поведения, усвоение образцов общечеловеческой культуры, соответствующих духу нации, самокритичность и стремление к инновациям.

Для безопасности страны же нужно «достичь межэтнического согласия, взаимного уважения прав и культур».

Сохранение целостности кыргызского государства

По данным проекта, основа духовно-нравственного воспитания — «сохранение целостности кыргызского государства». Его нужно сохранить через «укрепление единства народа», «почитание суверенитета государства и патриотизма».

Также авторы документа считают, что необходимо ставить в приоритет интересы народа, бережно относиться к истории, культуре своего народа, развивать чувство национальной гордости за героическую борьбу предков и иметь высокое патриотическое сознание.

Зачем вообще нужна Концепция?

И президент, и авторы проекта обосновывают ее необходимость «кризисом духовно-нравственных ориентиров во всем мире».

«Важно воспитывать граждан страны на основе отечественных достояний, исконно-народных и общечеловеческих ценностей, формировать гражданско-национальную идентичность и гражданскую культуру»,— говорится в проекте.

При этом авторы проекта отметили, что права человека, его свободы, обязанности и ответственность считаются «высшими ценностями в каждом обществе». И сразу же добавили, что интересы государства и общества должны быть выше личных интересов граждан.

«Приоритет общественных и государственных интересов над индивидуальными» — один из основных принципов, на которых построена концепция.

Как будет работать Концепция?

Для ее воплощения в жизнь, согласно проекту, заработает отдельно созданный план мероприятий. Авторы предлагают включать в них «массовые, групповые, а также индивидуальные формы воспитания».

В результате внедрения этой концепции гражданин Кыргызстана должен обрести «высокие человеческие качества, ставить целостность государства и его интересы выше своих, получить глубокие и качественные знания, гордиться историей своего народа и героической борьбой предков.

По итогам воспитания, у граждан должна сформироваться личность, любящая родной язык, почитающая традиции, ценности и достояние народа.

В результате внедрения концепции, граждане должны стать трудолюбивыми, ответственными, справедливыми, милосердными, щедрыми, бережно относиться к природе и, главное, чувствовать глубокий долг перед народом.

Также власти требуют поощрять граждан за трудолюбие, добросовестность, патриотизм и уважение в обществе, и наоборот, порицать «за плохое поведение».

Однако, какое именно поведение можно назвать «плохим» в концепции не сообщается.

В воспитании граждан, согласно этому документу, должны участвовать государственные и общественные организации, СМИ и научно-исследовательские учреждения. СМИ отводится роль пропагандиста.

*После того, как президент издал указ о Концепции, юристы раскритиковали то, что власти планируют использовать СМИ.

В указе президента отмечено, что СМИ должны пропагандировать ценности традиционного общества, идеалы семьи, здорового образа жизни, любви к отечеству и служения народу. Кроме этого, СМИ было рекомендовано продвигать позитивный образ страны на международном уровне.

Коалиция за равенство заявила, что по Конституции каждый имеет право на свободу выражения своего мнения, свободу слова и печати и никто не может быть принужден к выражению своего мнения или отказу от него, за исключением пропаганды национальной, этнической, расовой, религиозной ненависти, гендерного и иного социального превосходства, призывающая к дискриминации, вражде или насилию. Также закон «О средствах массовой информации» запрещает цензуру.

«Задача СМИ предоставлять объективную информацию, укреплять плюрализм, защиту свободы выражения прав всех людей на основе равного обращения и недискриминации, соответствующий демократическому государству и обществу, а не заниматься пропагандой гипотетических устоев обществ присущих доиндустриальной эпохе. Выстраивание традиционалистских нарративов посредством СМИ может поощрять цензуру и попирать стандарты профессиональной журналистики», — заявили в Коалиции за равенство.

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