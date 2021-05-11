В Жогорку Кенеше в очередной раз предлагают законопроект, который будет регулировать проведение разного рода торжеств, свадеб и семейных мероприятий.

Инициатором закона выступил депутат парламента Улугбек Ормонов. Проект закона уже вынесли на общественное обсуждение.

Какие ограничения предлагает законопроект:

проведение семейных торжеств, обрядов и мероприятий в количестве не более 100 человек;

приглашать на семейные торжества, обряды и мероприятия не более 100 человек;

свадьбы и банкеты проводить в один день и до 200 человек;

церемонии бракосочетания с использованием не более 3 машин для кортежа;

заупокойная молитва по умершему проводится без ограничения количества людей, но при этом без забивания крупного рогатого скота и лошадей;

траур после смерти с приглашением не более 100 человек и без забивания крупного рагатого скота и лошадей.

Кроме этих мероприятий, законом предлагается ввести ограничения по проводам паломников. Так, депутаты предлагают проводить встречи и проводы паломников строго в семейном кругу. А мероприятие с угощением по случаю паломничества строго запрещается.

В законе также предусматривается и ограничение по времени проведения мероприятий. Согласно предлагаемому закону свадьбы, семейные и юбилейные торжества, а также обряды в выходные дни необходимо проводить с 8:00 до 23:00, а в рабочие дни с 18:00 до 22:00.

За нарушение закона также предусмотрен штраф в 17 500 сомов для физических лиц и 55 тыс сомов для юридических лиц.

В справке-обосновании к законопроекту депутат Ормонов указал, что закон создан, чтобы искоренить среди граждан страны факты «чрезмерной расточительности, помпезности, а также поддержания народных инициатив, направленных на рациональное использование финансовых ресурсов».

«Некоторые граждане для и после проведения расточительных и помпезных свадебных мероприятий берут средства в долг, и чтобы расплатиться они выезжают за пределы республики на заработки», — считает депутат.

Вместе с этим Ормонов отмечает, что некоторые люди воспринимают такие мероприятия как возможность «избежать критики и замечаний со стороны соседей и родственников».

Парламентарий не забыл упомянуть и пандемию COVID-19. По его мнению, его закон поможет уменьшить количество новых случаев заражения вирусом.

Не первая попытка

Подобный законопроект, который ограничивает проведения мероприятий, уже не первый раз предлагается депутатами Жогорку Кенеша.

Еще в 2014 году подобную инициативу предлагал депутат Каныбек Осмоналиев. Тогда он также предлагал ввести ограничения до 200 приглашенных на свадьбах.

Осмоналиев также оперировал тем, что такой закон поможет уменьшить затраты, сделать эти мероприятия «истинно народными», а также снизить уровень бедности семей.

Инициатива депутата так и не добралась до принятия и была забыта. Но уже в 2016 году об ограничениях на тоях и свадьба снова вспомнили.

Однако тогда, проект касался государственных и муниципальных служащих. Законом предлагалось запретить приглашать на свадьбы больше 150 человек и использовать более пяти легковых машин. В тот раз проект также не вступил в силу и был забыт.