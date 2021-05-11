США готовы предложить Кыргызстану и Таджикистану любую помощь в дальнейшем мирном урегулировании конфликта на границе двух стран. Об этом 10 мая на онлайн-семинаре Атлантического совета* заявил зампомощника Госсекретаря США по делам Центральной Азии Бюро по делам Южной и Центральной Азии Джонатан Хеник.

*Атлантический совет — это аналитическая организация, которая занимается вопросами международных отношений. Она была создана в 1961 году при Организации Североатлантического договора (НАТО).

Джонатан Хеник

По словам Хеника, в США внимательно следят за происходящим на кыргызско-таджикской границе.

«Мы [США], конечно, находимся в прямом контакте с руководством обеих стран через свои посольства в Бишкеке и Душанбе. Мы контактировали с их посольствами и здесь, в Вашингтоне. Мы предложили любым возможным способом поддержать мирное урегулирование конфликта. Также мы призвали лидеров стран взять на себя ответственность, создавать условия, чтобы такого типа происшествия не случались вновь», — сказал он.

По его мнению, последние договорённости между Кыргызстаном и Таджикистаном являются обнадеживающими.

«Однако мы не можем думать, что ситуация урегулирована. Она не урегулирована. Потребуются мир и стабильность, чтобы создать условия для возвращения населения в свои дома и для восстановительных работ», — сказал он.

Ранее с такими же заявлениями выступила и Россия. В ходе разговора с президентом Садыром Жапаровым президент России Владимир Путин заявил о готовности «российской стороны содействовать дальнейшей стабилизации обстановки».

Вооруженный конфликт на границе

Конфликт на кыргызско-таджикской границе начался 28 апреля. В тот день местные жители обеих стран забрасали друг-друга камнями. Причиной стали работы на водораспределительном участке Головной.

29 апреля ситуация обострилась и переросла в вооруженный конфликт. Власти обеих стран несколько раз заявляли о прекращении огня и выводе войск, но перемирие быстро нарушалось. Окончательного прекращения огня удалось достичь 1 мая после переговоров правительственных делегаций. А 3 мая стороны завершили отвод дополнительных сил и средств от линии госграницы на места постоянной дислокации.

По данным минздрава Кыргызстана, в результате конфликта в Баткенской области погибли 36 кыргызстанцев и 189 получили ранения различной степени тяжести. Кроме этого, из зоны приграничного конфликта были эвакуированы более 40 тыс человек.

10 мая власти Кыргызстана опубликовали планируемые суммы выплат для пострадавших и семей погибших в результате приграничного конфликта. Семьям погибших планируют выплатить по 1 млн сомов, а пострадавшим от 30 до 100 тыс сомов, в зависимости от тяжести полученных травм.

Власти Таджикистана сообщили, что в результате вооруженного конфликта скончались 19 человек и получили ранения 87 таджикистанцев.