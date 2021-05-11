ЦИК приняла решение аннулировать выборы в городской кенеш Оша, которые прошли 11 апреля. Об этом стало известно после завершения заседания сегодня, 11 мая.



Члены Центризбиркома отказали в принятии постановления, предложенного рабочей группой, о признании недействительными итогов выборов на пяти участках. Но они согласились с отменой итогов на 27 участках и отменой протокола Ошской территориальной комиссии о признании выборов в южной столице состоявшимися.

Так же члены ЦИК обратились к президенту Садыру Жапарову с просьбой назначить выборы в Ошский горкенеш. Кроме того, они обратились к МВД с просьбой не допустить к новым выборам кандидатов, по вине которых итоги голосования отменены.

Выборы в Оше



По предварительным результатам, из девяти баллотировавшихся партий в Ошский городской кенеш прошли четыре партии. На первом месте «Ата-Журт Кыргызстан», у партии 49% голосов. «Улуттар Биримдиги» набрали более 17,8% голосов и у «Ыйман Нуру» более 8% голосов. А партия «Ынтымак» набрал чуть более 7% голосов.

О том, что во время агитации идут массовые нарушения со стороны «Ата-Журт Кыргызстан», заявляли представители пяти политических партий, но партия с гонки снята не была. В день выборов 11 апреля заявление о нечистых выборах сделал в адрес президента Садыра Жапарова лидер партии «Улуттар Биримдиги» Мелис Мырзакматов.

Он заявил, что происходящее «напоминает “бандитские выборы”4 октября».

Однако ни одну из партий от гонки не отстранили. Почти сразу после выборов 12 апреля в городе прошел митинг: представители партий «Бутун Кыргызстан», «Улуу Журт» и «Бир Бол» требовали аннулировать итоги голосования, настаивая на том, что партия «Ата-Журт Кыргызстан» массово подкупала избирателей.



Такая же акция протеста прошла в городе и 22 апреля. В митинге принимали участие около 100 сторонников партий «Бутун Кыргызстан», «Улуттар Биримдиги», «Бир Бол», «Улуу Журт», «Республика» и «Тилектештик».

Митингующие требовали аннулировать итоги выборов 11 апреля и не допускать к выборам партии, которые применяли админресурс и использовали подкуп избирателей.

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