Парламент с 7 мая вынес на общественное обсуждение проект закона «О новой редакции Уголовного кодекса». Его инициатором выступила Генеральная прокуратура.

Инициаторы законопроекта пояснили, что при применении на практике Уголовного, Уголовно-процессуального и Кодекса о проступках у правоохранительных и судебных органов возникли трудности из-за коллизий и противоречий теоретических положений.

Эти кодексы действуют в Кыргызстане с 1 января 2019 года.

«Разделение одного и того же правонарушения на преступление и проступок, исходя только из тяжести последствий, повлекло проблемы по организации досудебного производства и судебного рассмотрения дел, так как оно проводилось по одному уголовному процессу. Таким образом, на практике оказалось, что либерализация и декриминализация уголовного законодательства была сведена лишь к формальному разделению уголовных правонарушений на преступления и проступки», – говорится в справке-обосновании.

Согласно законопроекту, в Уголовный кодекс вернут преступления небольшой тяжести, ранее включенные в Кодекс о проступках, а проступки, не являющиеся преступлениями, будут включены в Кодекс об административных правонарушениях.

Таким образом, при принятии новой редакции Уголовного кодекса действующий Кодекс о проступках утратит свою силу.

Инициаторы заявляют, что одним из основных лозунгов при введении действующего Уголовного кодекса являлась гуманизация наказаний. Однако, на практике наказания за отдельные виды преступлений были усилены, а не гуманизированы.

«Например, по одному из наиболее распространенных видов преступлений “Хулиганство”, совершенное группой лиц, предусмотрено лишь одно наказание в виде лишения свободы от 5 до 7,5 лет. В результате такой “гуманизации” судьи вынуждены лишать свободы в основном ранее не судимых, молодых парней, студентов. В этой связи, в предлагаемой новой редакции Уголовного кодекса с учетом правоприменительной практики, были снижены размеры и сроки наказаний за отдельные виды преступлений», – пишут авторы нового УК.

До 2019 года уголовная и административная ответственность была прописана в двух кодексах — Уголовном и Кодексе об административной ответственности.

С 1 января 2019 года эти два кодекса разделили на три — Уголовный, Кодекс о нарушениях и Кодекс о проступках. В Кодекс о проступках из Уголовного частично перенесли, например, такие статьи как «Мошенничество», «Кража» и «Грабеж».

Частично — это значит, что сумма ущерба не должна превышать 10 тысяч сомов. Если сумма ущерба превышает 10 тысяч сомов, то это уже попадает под Уголовный кодекс.

Совет по улучшению правоохранительной системы

Президент Садыр Жапаров 1 апреля подписал указ о создании Совета по вопросам совершенствования судебной и правоохранительной деятельности.

Возглавил Совет сам глава государства. Также в состав вошли генпрокурор Курманкул Зулушев, глава минюста Асель Чынбаева, министр внутренних дел Улан Ниязбеков и глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

Таким образом, аппарат президента образовал экспертную группу, которая занялась анализом применения:

Уголовного кодекса;

Кодекса о проступках;

Кодекса о нарушениях;

Уголовно-процессуального кодекса;

Уголовно-исполнительного кодекса;

Гражданского процессуального кодекса;

Административно-процессуального кодекса.

При этом заседание группы по обсуждению Уголовного кодекса проходило за закрытыми дверьми.