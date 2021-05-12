Депутат Дастан Бекешев на своей странице в фейсбуке сообщил, что президент Садыр Жапаров 17 мая выступит в Жогорку Кенеше по вопросу золоторудного месторождения Кумтор.

По мнению депутата, каждая власть ранее создавала комиссии, возбуждала уголовные дела, «пугала национализацией» и «пыталась прибивать в бюджет за счёт Кумтора».

«Всё заканчивалось тем, что Центерра садилась за стол переговоров и договаривалась подкинуть немного денег. Вот и сейчас власть делает всё, чтоб взять как можно больше с Кумтора.

Главное, не перейти точку невозврата, когда за стол переговоров никто не сядет. Иначе придётся на месторождение привлекать инвесторов из Китая или России. Но и в такой ситуации есть плюс: через госпредприятие Кумтор можно справедливо разделить доходы. Всё же есть шанс и в этот раз отщипнуть гораздо больше», — написал депутат.

Парламент и штраф Кумтору

В феврале 2021 года по инициативе фракции «Республика — Ата-Журт» была создана депутатская комиссия по проверке Кумтора*. Руководителем комиссии был назначен депутат Акылбек Жапаров.

*Это не первая депутатская комиссию по проверке золоторудного рудника. В 2012-2013 году создали депутатскую и госкомиссию. Ту комиссию возглавлял нынешний президент Садыр Жапаров.

В начале марта в компании «Кумтор Голд Компани», которая управляется Centerra Gold Inc., заявили, что проверки депутатской комиссии и других госорганов мешают работе предприятия.

А 6 мая парламент Кыргызстана принял закон, которые позволят ввести внешнее управление на Кумторе. Инициатор законопроекта депутат Акылбек Жапаров заявил, что внешнего управленца будет назначать кабинет министров.

А уже 7 мая Октябрьский райсуд Бишкека оштрафовал золотодобывающую компанию «Кумтор Голд Компани» на 263 млрд сомов в пользу государства за причинённый ущерб экологии при складировании отходов компании на ледниках Давыдова и Лысый.

После этого акции компании рухнули на почти 30% на фондовых биржах в Торонто и Нью-Йорке. В самой компании назвали требования заявителей «необоснованными».

«Кумтор Голд Компани» напомнила, что в 2017 году правительство Кыргызстана заключило Стратегическое соглашение об охране окружающей среды и развитию инвестиций, которое предусматривало освобождение компании от всех непогашенных претензий, включая возмещение ущерба, причиненного окружающей среде в результате складирования отходов на ледниках.

Жапаров и Кумтор

Садыр Жапаров не раз высказывался о необходимости национализации «Кумтора» и даже участвовал в митингах. В 2013 году в городе Каракол и селе Саруу за национализацию золоторудного месторождения. В 2017 году Жапарова обвинили в том, что он финансировал и дал команду митингующим захватить в заложники тогдашнего губернатора Эмиля Каптагаева в заложники.

Несмотря на то, что сам Каптагаев говорил, что его не брали в заложники, суд посчитал Жапарова виновным и приговорил того на 11,5 лет лишения свободы.

В октябре после смены власти в стране Садыр Жапаров во время рассмотрения его кандидатура на пост премьер-министра заявил, что на месторождении «нет золота» .

Хотя эти заявления опровергли тогда специалисты, сообщив, что в земле остается достаточное количество драгоценного металла, слова Жапарова разочаровали некоторых бывших его сторонников.

По словам активистки и экс-сопредседательницы партии «Мекенчил» Орозайым Нарматовой (она была в рядах партии Мекенчил с 2014 по 2018 год), услышав заявления Жапарова, что в «Кумторе» не осталось золота и нет смысла возвращать его народу, она была «огорчена». Она говорит, что именно тема о национализации «Кумтора» в свое время привлекла ее на сторону Жапарова.

«Главная причина почему я выбрала Жапарова — это то, что он поднял вопрос о “Кумторе”. Мы издали книги Жапарова про “Кумтор”, записали видеозаписи его выступлений в парламенте и все это распространяли среди населения максимально широко. Все силы направили на то, чтобы охарактеризовать Жапарова как “национального лидера”», — рассказала она.

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