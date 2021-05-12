Праздничный айт-намаз 13 мая пройдет в мечетях страны, с соблюдением санитарных правил. Об этом сообщили в Духовном управлении мусульман Кыргызстана.

В ДУМК уточнили, что для входа в мечети требуется взять с собой маску и коврик для молитвы, а также заранее совершить омовение. В мечетях необходимо соблюдать дистанцию 1,5 метра и не здороваться рукопожатием.

Также в мэрии Бишкека отметили, что традиционной праздничной молитвы утром на старой площади не будет, так как эпидемиологическая ситуация в столице остается напряженной.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса айт-намаз был отменен полностью. ДУМК тогда призвала граждан молиться у себя дома.

На 12 мая в Кыргызстане выявлено 283 новых случая заражения, большая часть заболевших находятся в Бишкеке и Чуйской области.

Ранее минздравсоцразвития сообщило, что Бишкек находится в красной зоне. Всего за весь период пандемии в Кыргызстане умерли 1675 пациентов с подтвержденным COVID-19, вирус выявили у 99 316 человек.