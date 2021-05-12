Пресс-служба МИД сообщила о встрече министров иностранных дел Кыргызстана Русланом Казакбаевым и Китая Ван И, которая прошла 11 мая 2021 года. Казакбаев находится в Китае с официальным визитом.

Отмечается, что «переговоры прошли в дружественной атмосфере и в духе полного взаимопонимания по всем обсуждаемым вопросам». По их итогам стороны подписали Программу сотрудничества между МИД Кыргызстана и Китая на 2022-2023 годы.

Что обсуждали главы МИД?

Как информирует пресс-служба ведомства, Ван И и Казакбаев обсудили «широкий круг вопросов кыргызско-китайского сотрудничества».

Главы МИД говорили об экспорте сельхозпродукции из Кыргызстана в Китай, работе КПП «Торугарт» и «Иркештам», увеличении товарооборота и реализации грантовых проектов Китая в Кыргызстане.

Коснулись они и совместных инфраструктурных проектов — строительства железной дороги «Китай-Кыргызстан-Узбекистан», реализации инициативы «Один пояс-один путь», и привлечения целевых китайских инвестиций в экономику Кыргызстана.

Стороны также обсудили недавний вооруженный конфликт на кыргызско-таджикской границе. Как отмечает пресс-служба МИД, глава китайского МИД «высоко оценил усилия Кыргызстана по мирному решению конфликтной ситуации на кыргызско-таджикской государственной границе».

Что решил Китай

По информации пресс-службы МИД Кыргызстана, во время встречи Ван И, «принимая во внимание отношения всестороннего стратегического партнерства» между странами, озвучил несколько решений по линии двустороннего сотрудничества. Так, Кыргызстан получит:

в качестве гуманитарной помощи на безвозмездной основе вторую партию китайских вакцин в количестве 150 тыс доз;

грант для поддержки экономики в сумме 350 млн. юаней (около $54 млн);

списание дополнительной оплаты за отсрочку платежей по государственному внешнему долгу Кыргызстана перед Китаем;

оптимизацию работы КПП «Торугарт» и «Иркештам» «в целях увеличения их пропускной способности».

Кроме того, глава китайского МИД заявил о готовности «рассмотреть вопрос оказания продовольственной помощи» Кыргызстану и возобновить грантовые проекты, которые заморозили из-за пандемии COVID-19.

Также Ван И обозначил «заинтересованность китайской стороны» в увеличении объема экспорта экологически чистой сельхозпродукции из Кыргызстана. Список продуктов для экспорта пополнят картофель, фасоль, рапс и виноград.

Наконец, глава Ван И принял приглашение Руслана Казакбаева посетить Кыргызстан с официальным визитом «в любое удобное время».

Материал подготовила: Айжан Ералиева

