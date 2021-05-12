Первомайский суд Бишкека 15 апреля вынес решение по делу директора Госагентства по земельным ресурсам Каныбека Ботобаева.

Ботобаева задержали сотрудники ГКНБ еще в декабре 2020 года по подозрению в поборах с подчиненных. Из недавнего решения суда стали известны новые подробности дела Ботобаева.

Дело о сборе денег «Биримдиком»

Кроме главы агентства по земельным ресурсам в деле был замешан и экс-глава финпола Бакир Таиров.

Из судебного акта стало известно, что Ботобаев и Таиров были в сговоре и собирали деньги с сотрудников филиалов «Кадастр» для одной из политических партий перед парламентскими выборами в октябре 2020 года.

Кроме Таирова* и Ботобаева в деле участвовал и директор госучреждения «Кадастр» Абдумуктар Маматов*. Он был задержан также в декабре 2020 года по делу о поборах с подчиненных.

*Судебный приговор в отношении Таирова также доказывает его связь с Ботобаевым и Маматовым. Аналогичный приговор есть и в отношении Маматова, где описана одна и та же схема по сбору денег.

Судебные приговоры трех обвиняемых доступны по ссылке.

Экс-глава финпола Бакир Таиров, директор Госагентства по земельным ресурсам Каныбека Ботобаева, директор госучреждения «Кадастр» Абдумуктар Маматов

Как работала схема

Согласно судебному акту, встреча Таирова и Ботобаева прошла в начале агиткампании.

«Установлено, что в начале сентября 2020 года в период избирательной кампании политическими партиями на выборах в депутаты Таиров, используя свое должностное положение, через своего помощника пригласил к себе в служебный кабинет Ботобаева», — говорится в документе.

На этой встрече Таиров рассказал, что он куратор одной из партий по Джалал-Абадской области и отвечает за получение голосов в ее пользу. При этом, в судебном акте название партии скрыто. Однако ряд изданий, в частности, «АКИpress» утверждает, что Таиров работал в интересах партии «Биримдик»*.

*Именно «Биримдик» на прошедших выборах в парламент связывали с экс-президентом Сооронбаем Жээнбековым. В списке партии состоял брат экс-президента Жээнбекова — Асылбек Жээнбеков.

Кроме этого, партию «Биримдик» обвиняли в использовании административного ресурса из-за связей с действующей властью.

Из судебного акта также известно, что Таиров лично поручил Ботобаеву организовать работу с его коллективом, чтобы собрать как можно больше голосов в пользу партии «Биримдик».

«В случае неисполнения поручения, Таиров указал, что занимаемая должность Ботобаева будет пересмотрена и дана оценка его действиям по данному поводу», — отмечается в документе.

Затем Ботобаев по поручению экс-главы финпола встретился с директором учреждения «Кадастр» Абдумуктаром Маматовым и поручил ему «собрать с каждого подразделения “Кадастр” средства от $1000 до 2000» для помощи партии «Биримдик».

Маматов выполнил поручение Ботобаева: собрал начальников нескольких отделов «Кадастра», и сказал им обзвонить директоров всех филиалов госучреждения и созвать их на совещание.

Затем Маматов собрал совещание директоров восьми филиалов «Кадастра» Чуйской области и потребовал $6 тысяч для поддержки «Биримдик».

По данным судебного акта, всего с середины сентября до начала октября 2020 года Маматов в сговоре с Ботобаевым получил от «Кадастра» $8100.

Что было дальше?

После 25 сентября 2020 года Маматов в служебном кабинете Ботобаева лично передал ему $5 тысяч для партии «Биримдик».

Собирал деньги и сам Ботобаев: в командировке он получил $9 тысяч от отделов «Кадастра» Сузакского, Кара-Сууйского, Ошского, Узгенского и Баткенского районов. Еще $14 тысяч Ботобаев собрал с тех же филиалов в конце сентября, находясь уже в Бишкеке.

Уже после задержания Ботобаев заключил сделку со следствием, на суде признал вину. В результате суд приговорил Ботобаева к выплате штрафа в 260 тысяч сомов.

А что с Маматовым и Таировым?

Бакир Таиров и Абдумуктар Маматов по решению Первомайского суда также приговорены к штрафу — 265 тысяч и 260 тысяч сомов соответственно.

Кроме штрафа Таиров оплатил в бюджет республики 1 млн 181 тысяча сомов, после чего его выпустили из СИЗО ГКНБ.