Для многих фарфор — вид керамики, из которой изготавливают посуду и другую домашнюю утварь. Но для Жекишевой фарфор — это вся ее жизнь, работа и хобби. На полках ее дома фарфоровая посуда занимает особое место, но она не для застолья с гостями. Эту посуду Жекишева изваяла и обожгла своими руками в лабораториях.

«Если ты идешь в науку, если заинтересованность в ней появляется, ты ее уже не бросаешь. Остальное тебе уже не кажется таким интересным», — заявляет она.

Жекишева первая в Кыргызстане изучила свойства фарфора из сырья на месторождении в Джалал-Абадской области. Она разработала способы получения фарфора с низкой температурой обжига и высокой прочностью, из которых сделала изоляторы для линий электропередач.

Науке Жекишева посвятила 50 лет, из которых 17 лет прожила в Москве — тогда в Кыргызстане не было аттестационных комиссий и защитить ученую степень можно было только в России. Там Жекишева окончила Московский химико-технологический институт имени Менделеева, защитила кандидатскую и стала доктором наук.

«Нужно было еще [науку] с семьей совмещать, они оставались тут. Было очень тяжело, потому что была вдали от родственников, дети оставались без мамы, с финансовой стороны было тяжело. И каждый раз я возила оттуда сырье [в Кыргызстан]. Люди в самолёте везут семье гостинцы, а я ящиками камни везла», — рассказывает Жекишева.

Она считает, что женщинам в науке приходится тяжелее, чем мужчинам — во-первых, бремя хозяйства и родительства несут в основном они, и при этом в обществе женщинам чаще приписывают гуманитарные специальности.

После окончания вуза и защиты ученой степени Жекишева стала преподавать в Национальном университете. Тогда, как и сейчас, заниматься прикладной наукой в Кыргызстане было очень тяжело. Жекишева успела проработать замдиректора по науке на Сокулукском фарфором заводе. Но из-за развала Советского Союза завод закрылся, а затем его приватизировали.

«Потом в Кочкор-Ате на базе завода “Анар” мы открыли цех, привезли из Украины оборудование и снова началась приватизация и мы опять встали. Нам пришлось уйти. Я так и не смогла открыть производство», — рассказывает она.

Женщина посвятила себя образованию, написала 150 трудов и поработала в шести университетах Кыргызстана. Сейчас Жекишева обучает студентов КРСУ разработке керамики.

За свою научную деятельность Жекишева получила целый ряд наград — золотую медаль ЮНЕСКО «За заслуги в науке», бронзовую медаль на выставке изобретателей в Китае и золотую от Всемирной организации интеллектуальной собственности.

Жекишева считает, что у Кыргызстана есть потенциал в разработке керамики. Она мечтает, что в будущем в стране откроют лаборатории и мастерские по работе с фарфором.

«Наукой заниматься почетно. Технические науки — основа экономики и производства», — заявляет Жекишева.