Октябрьский райсуд 7 мая решил взыскать с золотодобывающей компании «Кумтор Голд Компани» 261,7 млрд сомов в пользу государства, а также 1,3 млрд сомов госпошлины. Итого компания обязана выплатить 263 млрд сомов, по текущему курсу это составляет 3,1 млрд долларов США.
Четверо граждан обратились в суд требуя признать незаконным складирование отходов компании на ледниках Давыдова и Лысый при разработке золоторудного месторождения Кумтор в Кыргызстане.
Кумтор — крупнейшее золоторудное месторождение в Центральной Азии, расположенное в Иссык-Кульской области. Его разрабатывает канадская компания Centerra Gold Inc. Кыргызстан владеет более 26% акций компании.
Однако журналисты Kaktus.Media выяснили, что истцы Айбек Сарыбаев и Наристе Калчаев были обвинены в захвате заложника и организации беспорядков в Караколе по тому же делу, что и президент Садыр Жапаров.
Третий истец Кемелбек Кутманов, по данным издания — сын председателя Госкомитета по экологии и климату Динары Кутмановой. Это же ведомство выступило третьей стороной в деле по иску к «Кумтору».
Кто такой Айбек Сарыбаев?
Айбек Сарыбаев был приговорен Первомайским райсудом Бишкека к 8 годам колонии усиленного режима по делу о массовых беспорядках 7 октября 2013 года*.
Ему предъявили обвинение по статьям «Захват заложников», «Хулиганство», «Угроза убийством», «Применение насилия в отношении представителя власти», «Разбой» и «Незаконное лишение свободы».
По данным МВД, Сарыбаев был одним из организаторов массовых беспорядков.
*В 2013 году 7 октября в Караколе был организован митинг за национализацию Кумтора. Вскоре он перерос в противостояние между демонстрантами и милицией, в ходе которого пострадало как минимум четыре человека.
Во время протеста на центральной площади Каракола демонстранты, которых было от 300 до 500 человек, дважды пытались захватить здание Иссык-Кульской областной администрации. Кроме этого, они сначала атаковали, а затем взяли в заложники на тот момент полпреда правительства в Иссык-Кульской области Эмилбека Каптагаева. В течение четырёх часов демонстранты продержали его в автомобиле «Фольксваген Венто», периодически угрожая поджечь машину. Каптагаев был отпущен, по одним данным, самими митингующими, по другим – в ходе милицейской спецоперации.
Садыр Жапаров до своего президентства отбывал срок в колонии по этому делу. Его признали виновным в организации беспорядков и во взятии в заложники представителя власти.
2 августа 2017 года Первомайский районный суд приговорил его к 11 годам 6 месяцам лишения свободы. После того, как Жапаров пришел к власти вследствие политического кризиса в октябре 2020 года, обвинительные приговоры в его отношении были отменены и дело направлено на доследование. Позже ГКНБ закрыл дело о захвате заложников в связи с отсутствием состава преступления.
Кто такой Наристе Калчаев?
Наристе Калчаев, как и Сарыбаев, был осужден по факту взятия в заложники на митинге в городе Караколе в 2013 году тогдашнего губернатора Иссык-Кульской области Эмильбека Каптагаева.
В то время он был председателем общественного объединения «Молодежь Джеты-Огуза».
Позже, выйдя на свободу, он заявил, что ему надевали на голову пакет и пытали, чтобы выбить признания против Жапарова.
По его словам, на протяжении четырех лет он подвергался пыткам в колонии, так как отказывался дать ложные показания о том, что Садыр Жапаров финансировал события в Караколе.
Кто такой Кемелбек Кутманов?
По данным минюста, Кемелбек Кутманов — директор компании «Дайдалус», которая занимается добычей цветных металлов.
По данным Kaktus.Media, до 2020 года этой компанией руководила его мать Динара Кутманова — нынешняя председательница Госкомитета по экологии и климату (Госэкотехинспекция). Это же ведомство выступило третьей стороной в деле по иску к «Кумтору».
К слову, именно Кутманова в 2013 году заявила, что «Кумтору» нужно предъявить иск за экологические нарушения.
«Если мы национализируем “Кумтор” или денонсируем соглашения по нему, то нас засудят», — сказала она.
Информации о четвертом истце Абласе Жээнбекове в открытых источниках нет.
Что известно о судье Джээнбековой?
Судья Октябрьского райсуда Бишкека, полностью удовлетворившая иск против «Кумтора» — Альбина Джээнбекова. Она известна тем, что вела уголовные дела против СМИ и Алмазбека Атамбаева.
В 2017 году Джээнбекова была в составе судебной коллегии, которая вела суд по одному из исков на тот момент президента Алмазбека Атамбаева против интернет-издания Zanoza.kg и журналиста Нурлана Айыпа. Тогда судьи встали на сторону президента и обязали издание выплатить многомиллионный ущерб.
«Мы считаем, что данные судебные процессы показательны в своем пренебрежении принципами беспристрастности, справедливости и законности», — заявили тогда юристы Института Медиа Полиси.
После этого в 2018 году правозащитники включили Джээнбекову в черный список, и попросили президента не переназначать ее на должность.
В 2019 году, когда президентом уже стал Сооронбай Жээнбеков, Джээнбекова вела одно из дел против Алмазбека Атамбаева. На него и его телеканал «Апрель» подали в суд политики Азимбек Бекназаров, Кенешбек Дуйшебаев, Ахматбек Келдибеков.
По их словам, экс-президент оскорбил их честь и достоинство своими высказываниями в интервью на телеканале «Апрель». Общая сумма исков составила 18 млн сомов. В итоге дело дошло до Верховного суда, он обязал Атамбаева выплатить по 100 тысяч сомов каждому истцу.
В 2020 году Джээнбекова была привлечена к дисциплинарной ответственности и получила предупреждение из-за необоснованного самоотвода.
Иск против «Кумтора»
Октябрьский райсуд 7 мая решил взыскать с золотодобывающей компании «Кумтор Голд Компани» 261,7 млрд сомов в пользу государства. Кроме этого, суд постановил взыскать с компании государственную пошлину в размере 1,3 млрд сомов. Решение может быть обжаловано в Бишкекском горсуде в течение 30 дней.
Почти сразу после решения суда акции компании Centerra Gold Inc., частью которой является «Кумтор Голд Компани», упали на 30%.
При этом Centerra Gold Inc. 7 мая назвала требования заявителей необоснованными. Компания напомнила, что в 2017 году правительство Кыргызстана заключило Стратегическое соглашение об охране окружающей среды и развитию инвестиций, которое предусматривало освобождение компании от всех непогашенных претензий, включая возмещение ущерба, причиненного окружающей среде в результате складирования отходов на ледниках.
За сутки до этого, 6 мая, парламент Кыргызстана принял законы, которые позволят ввести внешнее управление на Кумторе.
Инициатор законопроекта депутат Акылбек Жапаров заявил, что внешнего управленца будет назначать кабинет министров.
«Согласно закону о концессиях и концессионных предприятиях, если компания в процессе своей деятельности создаст угрозу жизни и здоровью человека, или нанесет большой ущерб, то есть возможность на три месяца ввести временное внешнее управление на этом предприятии. Но в законодательстве не было прописано, как и кем вводится такое управление», — пояснил он.
Также руководство компании вызвали на допрос в МВД по делу о нарушении правил безопасности горных работ. По данным милиции, руководство «Кумтора» выехало за пределы Кыргызстана.