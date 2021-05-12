Октябрьский райсуд 7 мая решил взыскать с золотодобывающей компании «Кумтор Голд Компани» 261,7 млрд сомов в пользу государства, а также 1,3 млрд сомов госпошлины. Итого компания обязана выплатить 263 млрд сомов, по текущему курсу это составляет 3,1 млрд долларов США.

Четверо граждан обратились в суд требуя признать незаконным складирование отходов компании на ледниках Давыдова и Лысый при разработке золоторудного месторождения Кумтор в Кыргызстане.

Кумтор — крупнейшее золоторудное месторождение в Центральной Азии, расположенное в Иссык-Кульской области. Его разрабатывает канадская компания Centerra Gold Inc. Кыргызстан владеет более 26% акций компании.

Однако журналисты Kaktus.Media выяснили, что истцы Айбек Сарыбаев и Наристе Калчаев были обвинены в захвате заложника и организации беспорядков в Караколе по тому же делу, что и президент Садыр Жапаров.

Третий истец Кемелбек Кутманов, по данным издания — сын председателя Госкомитета по экологии и климату Динары Кутмановой. Это же ведомство выступило третьей стороной в деле по иску к «Кумтору».

Кто такой Айбек Сарыбаев?

Айбек Сарыбаев был приговорен Первомайским райсудом Бишкека к 8 годам колонии усиленного режима по делу о массовых беспорядках 7 октября 2013 года*.

Ему предъявили обвинение по статьям «Захват заложников», «Хулиганство», «Угроза убийством», «Применение насилия в отношении представителя власти», «Разбой» и «Незаконное лишение свободы».

По данным МВД, Сарыбаев был одним из организаторов массовых беспорядков.