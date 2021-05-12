Хашим Зайналиев

Недавно публично выпивший настойку из ядовитого аконита министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев поручил своему заместителю Улук-Беку Бектурганову встретиться с лже-лекарем Хашимом Зайналиевым.

Ранее Бейшеналиев говорил, что сам намерен встретиться со знахарем и узнать от него подробнее о лечении больных с COVID-19 настойкой из ядовитого аконита (иссык-кульский корень). Хотя перед дегустацией настойки ссылался на экспертное мнение президента Садыра Жапарова и его покойного отца — даже говорил, что именно глава государства дозирует корень для настойки.

«Мы хотели с ним [Зайналиевым] встретиться позавчера. Однако Зайналиев не взял трубку. Сегодня меня министр вызвал и спросил, встретился ли я. Я сказал, что еще нет. Сегодня хочу с Зайналиевым переговорить, если он возьмет трубку, то о результатах сообщу», — сказал Бектурганов изданию Kaktus.media 12 мая.

Перед возможной встречей замминистра с лже-лекарем, «Клооп» решил кратко рассказать историю незаконного врачевания Зайналиева и показать, как менялась позиция минздрава к нему.

Смерть женщины и попытки закрыть клинику

Осторожно, этот человек не имеет медицинской лицензии и соответствующего образования, он не может заниматься медпрактикой по закону и следование его советам может быть опасно для вашего здоровья.

Хашим Зайналиев привлёк внимание общественности в 2016 году, когда он попытался без наркоза ампутировать грудь своей пациентки, больной раком — женщина умерла. Тогда же выяснилось, что Зайналиев занимался врачебной деятельностью без лицензии и не имеет соответствующего образования.

После этого минздрав и МВД попытались закрыть клинику, но у них ничего не получилось. Милиция возбудила против него уголовное дело по статье «Незаконное врачевание», но в итоге дело не дошло до суда из-за того, что родные погибшей не стали поддерживать обвинения против знахаря.

Клинику Зайналиева, в которой умерла женщина, тогда все же закрыли, но из-за того, что владелец здания расторг с лже-лекарем договор. Позже стало известно, что он открыл новую клинику и продолжает принимать пациентов.

Для того, чтобы обезопасить кыргызстанцев, сразу после неудавшейся попытки закрыть клинику лже-целителя, минздрав распространил сообщение о том, как определить хорошую частную клинику.

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Продолжение незаконного врачевания и запрет

В конце лета 2017 года стало известно, что Зайналиев якобы сам закрыл свою клинику и уехал из Кыргызстана. Но уже в мае 2018 года журналисты «Клоопа» обнаружили, что он продолжает принимать пациентов в своей клинике.

В декабре 2018 года резонанс вызвал случай, когда лже-лекарь «лечил» пятилетнюю девочку с раком крови, давая 100% гарантию на ее излечение. Но девочке стало намного хуже и родители отвели ее к онкологам.

Тогда по этому факту в отношении Зайналиева вновь возбудили уголовное дело по статье «Незаконное врачевание».

23 декабря 2018 года его задержали по подозрению в «Мошенничестве» и водворили в изолятор. Тогда в милицию обратился мужчина, который рассказал, что его теща лечила рак в клинике Зайналиева. За это время семья заплатила ему 100 тысяч сомов. Он давал 100% гарантию, однако женщине стало хуже и она скончалась. В конце января 2019 года суд отпустил Зайналиева из-за того, что заявитель отказался от своих претензий к лже-лекарю.

В 2019 году по требованию Генпрокуратуры Октябрьский райсуд запретил знахарю Зайналиеву лечить пациентов, также его обязали выплатить штраф в 100 тысяч сомов. Решение о запрете на лечебную деятельность Зайналиеву позже оставил в силе и бишкекский горсуд.

Спустя неделю после решения суда в СМИ появилась информация, что Зайналиев уехал со своей семьей в Оман. Там ему якобы разрешили врачевание.

Лекарство от коронавируса и министр здравоохранения

В октябре 2020 года Зайналиев выступил на «Пятом канале» с заявлением о том, что он разработал протокол лечения коронавируса с помощью травы авран. Тогда он заявил, что пытается встретиться с Садыром Жапаровым, чтобы подробно ему рассказать о своем методе лечения коронавируса для того, чтобы минздрав принял его во внимание.

Позже 15 апреля этого лекарство от коронавируса предложил и президент Садыр Жапаров. Он предложил лечить больных с COVID-19 настойкой из аконита, а министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев его поддержал выпив 16 апреля на пресс-конференции настойку ядовитого растения.

Осторожно, это растение ядовито и неправильная дозировка может привести к смерти. Симптомы отравления: обильное слюнотечение, тошнота, рвота, понос, одышка, чувство ползания мурашек по коже, чувство замирания сердца, общая слабость, кожа холодная, ритм пульса нарушен, помутнение сознания. Смерть наступает от паралича дыхания и остановки сердца.

Позже, 17 апреля, телеканал «Ала-Тоо 24» (ОТРК) выпустил сюжет про иссык-кульский корень. В качестве специалиста по растению в сюжете показали Хашима Зайналиева. Сюжет телеканал раскритиковали за пропаганду аконита и приглашение Зайналиева. В телеканале же заявили, что журналисты побеседовали с Зайналиевым по причине его познаний в нетрадиционной медицине.

29 апреля на пресс-конференции в «АКИпресс» Зайналиев обратился к президенту Садыру Жапарову и минздраву с просьбой пустить его в «красную зону» для лечения пациентов, больных коронавирусом, с помощью иссык-кульского корня.

«В больницах людей лечат неправильно. Во всем виноват Запад и фармакологические корпорации, которые диктуют свои правила. Как показывают наши исследования, на многих пациентов уже не действуют антибиотики, а аконитом можно всех вылечить. Я прошу президента пустить меня в “красную зону”. Пусть врачи и люди контролируют всю мою работу, а мы спасем людей от гибели», — заявил он.

В минздраве в ответ сообщили, что не допустят его к лечению больных ввиду того, что у него нет лицензии и медобразования.

Однако уже 7 мая глава минздрава в интервью ИА vesti.kg заявил, что намерен встретиться с Зайналиевым.

«Несколько недель назад мне написал Хашим Зайналиев и просил с ним увидеться. Я с ним никогда не встречался и не знаком с его деятельностью. Но мне интересно изучить его методику. Насколько мне известно, он тоже лечит аконитом, и мне следует узнать об этом подробнее», — сказал он.

Бейшеналиев тогда добавил, что Зайналиев не сможет работать в минздраве из-за отсутствия соответствующего образования.