Пресс-служба МВД 11 мая сообщила, что в УВД Иссык-Кульской области продолжается расследование трех случаев смерти работников на руднике Кумтор.

Один из инцидентов произошел в декабре 2019 года. Тогда из-за подвижек северного отвала в долине ручья Лысый двое работников предприятия пропали без вести и сейчас считаются умершими.

Еще один инцидент произошел в феврале 2020 года, когда машинист-экскаваторщик во время работы провалился в озеро Петрова вместе с техникой.

В милиции зарегистрировали эти факты по статье «Нарушение правил безопасности горных, строительных, взрывоопасных или иных работ». Затем в мае 2021 года прокуратура Иссык-Кульской области отправила дело в следственную службу для дополнительных разбирательств.

Как пояснили в МВД, для объективного расследования в УВД Иссык-Кульской области для дачи показаний пригласили руководство компании «Кумтор Голд Компани». Однако в самой же милиции отметили, что всех приглашенных свидетелей нет в Кыргызстане.

Иски к «Кумтору»

Ранее пресс-служба Октябрьского райсуда Бишкека сообщила, что 7 мая суд решил взыскать с золотодобывающей компании «Кумтор Голд Компани» 261,7 млрд сомов в пользу государства.

Иск подали четверо граждан Кыргызстана по незаконному складированию отходов на ледниках Давыдова и Лысый при разработке месторождения Кумтор.

Почти сразу после решения суда акции компании Centerra Gold Inc., частью которой является «Кумтор Голд Компани», упали на 30%. Кыргызстан владеет более 26% акций канадской золотодобывающей компании, являясь самым крупным держателем акций. В компании позже назвали требования заявителей необоснованными.