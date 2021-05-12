Садыр Жапаров, Адиль Абдурахманов и Ассоль Молдокматова. Фото: Facebook Ассоль Молдокматовой.

Президент Садыр Жапаров встретился с 12-летним жителем приграничного села Кок-Таш Баткенской области Адилем Абдурахмановым. Жапаров пообещал мальчику полность решить проблему его отца Эсена Мажитова, который был задержан* в России.

*18 апреля 2021 года Мажитов был задержан правоохранительными органами Российской Федерации. Причиной стало возбуждение уголовного дела по статье «Организация массовых беспорядков» таджикской стороной.

Адиля Абдурахманова сопровождала общественная деятельница Ассоль Молдокматова. По ее словам, президент сообщил подростку о том, что вопрос связанный с его отцом, на рассмотрении в МИД.

«Адиль всю ночь не спал, волновался. Садыр Нургожоевич встретил его тепло, при встрече по-отечески обнял. Глава государства поручил устроить Адиля в футбольную школу и осуществить его мечту. Также он подарил ему мяч», — написала Молдокматова в фейсбуке.

Обращение Адиля к президенту

В конце марта 2021 года Адиль Абдурахманов из села Кок-Таш опубликовал видеообращение к президенту Садыру Жапарову.

Причиной обращения стал прошлый крупный конфликт на кыргызско-таджикской границе: мальчик рассказал, что его дом находится в двух метрах от границы с Таджикистаном, и жить в приграничном селе становится с каждым днем страшнее.

После обращения с матерью Абдурахманова связались из администрации президента и сказали, что Жапаров хочет встретиться с мальчиком. 6 мая Абдурахманов приехал в Бишкек на маршрутке, чтобы встретиться с президентом.

Репортеры телеканала «Супер ТВ» в беседе с Абдурахмановым узнали, что он вовсе не хотел стать знаменитым, он лишь хотел обратиться с просьбой к Жапарову и Ташиеву и попросить о решении пограничных проблем.

«Уважаемые Садыр Жапаров и Камчыбек Ташиев, моего дедушку убили таджики. Теперь задержали моего отца [Эсена Мажитова — ред. ]. Я прошу вас не выдавать моего отца Таджикистану. Мой младший брат каждый день плачет, говорит что скучает по отцу… [плачет]», — сказал Абдурахманов.

28 апреля, во время последнего вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе, Абдурахманов с семьей укрылся у родственников. Столкновения застали мальчика по дороге из школы домой.

«Когда я вышел из школы и уже приблизился к своему дому, увидел, как мама выбежала из дома. Все мы пошли в дом дяди,потом в дом дедушки. На следующий день началась перестрелка. Пришлось бежать в Бужум из дома дедушки. Таджики нападали со всех сторон», — рассказал Абдурахманов.

По его словам, с тех пор, как он узнал о задержании отца, он не хочет жить в доме, который расположен так близко к границе — «каждый день боишься, не спишь, боишься выйти на улицу».

Задержание Эсена Мажитова

8 мая 2020 года произошла стычка между жителями участка Чек Баткенского района и жителями села Кумазор Исфаринского района Таджикистана. Причиной конфликта стали неуточненные земли на границе. Словесная перепалка переросла в закидывание камнями, затем в перестрелку.

В результате конфликта был сожжен пятикомнатный дом Мажитовых. Вместе с домом сгорели документы, одежда, вещи и деньги, которые семья откладывала.

Спустя три дня прошли переговоры между представителями полпредства Баткенской области Кыргызстана и Согдийской области Таджикистана. На встрече рассматривались вопросы о решении проблем неуточненных земель, восстановление сгоревшего дома и причиненного ущерба.

Позже правительство выделило деньги на восстановление дома. Строительство должно было закончиться к осени. Кроме этого, семье, оставшейся без крова помогли неравнодушные люди и несколько общественных фондов. В результате Мажитовы в течение четырех месяцев обрели новый дом.

18 апреля 2021 года хозяин дома Эсен Мажитов выехал в трудовую миграцию в Россию. В тот же день он был задержан в аэропорту правоохранительными органами Российской Федерации.

Супруга Мажитова Айзада Хамдамова передала «Клоопу» постановление о возбуждении уголовного дела по отношению к ее мужу прокуратурой города Исфары Республики Таджикистан. В постановлении написано, что Мажитов самовольно засеял поле размером 0,60 га, находящееся в частной собственности. Кроме того, его обвиняют в организации беспорядков в приграничье.

На основе этих постановлений 5 августа Таджикистан возбудил уголовное дело по статье «Организация массовых беспорядков» в отношении Мажитова. В таких случаях предусмотрено лишение свободы сроком на 5-12 лет.

По версии кыргызской стороны, 5000 квадратных метров неуточненных земель фактически обрабатывались кыргызстанцами. Но в тот день таджикская сторона потребовала освободить землю и убрать засеянную пшеницу — там росли 20-30 летние насаждения кыргызстанцев.

В УВД Баткенской области сообщили, что в прошлом году в результате конфликта на нескольких граждан Кыргызстана и Таджикистана были возбуждены уголовные дела, на них был объявлен розыск.

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