Генпрокуратура сообщила, что прокуратура Джалал-Абадской области взыщет с горнодобывающей компании ЗАО «Ч.З.» («Чаарат Заав») и чаткальского филиала госучреждения «Кадастр» более 103 млн сомов. Такое решение принял Чаткальский районный суд за нарушение законодательства повлекшее ущерб экологии Кыргызстана в особо крупном размере.

Однако в «Чаарат Заав» не согласны с обвинениями о вреде экологии.

Что говорит генпрокуратура?

Согласно данным Генпрокуратуры, чаткальский филиал «Кадастра», несмотря на неуплату сельскохозяйственных потерь, выдал временное свидетельство и предоставил участок площадью 726 га для осуществления производства.

*Согласно Земельному Кодексу выплата суммы стоимости возмещения потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства производится недропользователем до выдачи правоудостоверяющих документов.

По данным надзорного органа, позже чаткальский кадастр незаконно произвел расчеты сельскохозяйственных потерь и упущенной выгоды на более 4 млн сомов. Однако, согласно данным управления Госэкотехинспекции по Аксыйскому, Ала-Букинскому и Чаткальскому районам, реальные сельскохозяйственные потери и упущенная выгода составили более 113 млн сомов.

Из-за этого прокуратура подала в чаткальский райсуд о взыскании этой суммы с ЗАО «Чаарат Заав» и чаткальского филиала «Кадастр». Суд удовлетворил иск частично.

Что говорят в компании?

Однако в «Чаарат Заав» «Клоопу» сообщили, что на участке никакие работы не проводились и не проводятся, поэтому о вреде экологии не может быть и речи.

«Это дело не о нарушениях экологии, а спор о стоимости возмещения сельхозпотерь и упущенной выгоды в связи с трансформацией этих земель. Дело ещё находится в суде и оспаривается. Мы будем дальше оспаривать», — сказали в компании.

ЗАО «Чаарат Заав» существует с 2002 года и полностью принадлежит британскому холдингу Chaarat Gold Holdings Ltd. Она разрабатывает крупное золоторудное месторождение Чаарат в Чаткальском районе. В активе холдинга также есть горнообогатительный комбинат Капан в Армении, который ежегодно выдает около 2 тонн золота.

Заповедник «Сандалаш»

В ноябре 2020 года Генпрокуратура сообщила, что часть заповедного участка «Сандалаш» в Чаткальском районе передали «Чаарат Заав» незаконно и завела уголовное дело по данному факту. По данным надзорного органа, предоставление госслужащими земельного участка нанесло государству ущерб на сумму более 1 млрд сомов.

В «Чаарат Заав» тогда категорически опровергли все обвинения и заявили о готовности предоставить все необходимые документы, подтверждающие правоту своей позиции.

В компании тогда отметили, что до возбуждения уголовного к ним никто из госорганов или генпрокуратуры не обращались за разъяснениями.

«Решение проблемы трансформации земель месторождения Чаарат было инициировано самой компанией еще в феврале 2017 года — что до сих пор не выполнено из-за неэффективности системы государственного управления горнодобывающим сектором. До решения данного вопроса “Чаарат” не вел никаких работ на данных земельных участках и поэтому возмущен предположениями о причинении ущерба», — заявили в компании.

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