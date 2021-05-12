Мэрия Бишкека подписала меморандум с фирмой «Эко Пассажирские Перевозки». Эта компания планирует до конца 2021 года поставить в Бишкек 350 экологичных автобусов японской марки ISUZU узбекского производства. Автобусы работают на основе газомоторного топлива.

Меморандум подписали глава управления городского транспорта Эмиль Ункуев и директор компании “Эко Пассажирские Перевозки” Капар Усубаматов. Информацию о стоимости транспорта, условия его приобретения назовут после готовности договора.

Мэр столицы Бактыбек Кудайбергенов заявил, что в приоритете именно экотранспорт, потому что важно сохранить чистый воздух в столице. Качество воздуха за последние годы серьезно пострадало — по мнению властей, в том числе из-за обилия транспорта и отопления частных домов углем и мусором.

«Эко Пассажирские Перевозки» хотят увеличить количество автобусов — будут приобретены в том числе 9, 10, 12-метровые автобусы, приспособленные для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья.

Сейчас транспорт в Бишкеке малоприспособлен для людей с инвалидностью. Хотя в некоторых автобусах и есть приспособления для более удобного размещения пассажиров в инвалидных колясках, они не работают или не используются.

Власти Бишкека не раз обещали, что будут развивать общественный транспорт, но жаловались на нехватку денег. В городе действовали всего 13 автобусных и 11 троллейбусных маршрутов. Каждый день на дороги выходят около 140 автобусов и 135 троллейбусов.

Из-за недостатка автобусов и троллейбусов пассажиров перевозят в основном маршрутки. Их сеть состоит из 103 маршрутов, а автопарк включает две тысячи автомобилей.

Чтобы люди стали делать выбор в пользу общественного транспорта нужна широкая и удобная сеть маршрутов с автобусами и троллейбусами. Для них стоит создавать отдельные полосы на дорогах, как это делают во многих странах — тогда ездить на общественном транспорте становится гораздо быстрее, чем на личном автомобиле.

По официальным данным, в столице зарегистрировано более 400 тысяч автомобилей. Если учитывать всех жителей Бишкека, а их, по данным Нацстаткома, чуть более миллиона, то почти каждый второй владеет автомобилем.

Текст Айгерим Турганбековой.