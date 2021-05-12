12 мая вице-президент Всемирного банка Анна Бьерде встретилась с кыргызскими журналистами и обсудила вопросы, связанные с повышением цен на электроэнергию.

«Мы положительно восприняли сообщения о планах по пересмотру тарифов на электроэнергию», — сказала она.

По ее словам, тарифы изменяют, чтобы повысить покрытие затрат энергосектора. Кроме того, Всемирный банк доволен тем, что власти Кыргызстана пообещали социальные тарифы для уязвимых слоев населения. Анна Бьерде также была рада услышать об «активизации возможностей для развития возобновляемых источников энергии».

Бьерде считает, что цены на электроэнергию в Кыргызстане «самые низкие в регионе Европы и Центральной Азии», но Всемирный банк не хотел бы, чтобы «тарифные реформы легли тяжелым бременем на бедных».

О необходимости повышения тарифов на электроэнергию в конце апреля заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

«Если мы будем ждать и не менять тарифную политику, в следующем году Токтогульская ГЭС остановится, перестанет работать. Кыргызстан останется без энергетики, и мы попадем в ситуацию, когда придется собирать кизяк и жечь керосиновые лампы», — предупредил Жапаров.

Для выхода из кризиса президент предлагает:

снизить оплату с 77 тыйынов до 74 тыйынов и убрать лимит потребления для малообеспеченных семей;

снять ограничения и продавать электроэнергию по 1,04 сома жителям отдаленных и горных районов с тяжелыми условиями проживания;

благополучным семьям предлагается продавать электричество по 1,48 сомов.

Для категории благополучных семей президент предлагает в зимний период установить цену в 2,29 сомов за потребление свыше 1000 кВт/ч.

Сейчас граждане платят по 77 тыйынов за каждый кВт/ч., если не превысили лимит в 700 кВт/ч., для высокогорных районов этот лимит 1000 кВт.ч. После превышения лимита стоимость 1 кВт/ч. — 2,16 сомов.

Еще в ноябре 2020 года Садыр Жапаров утверждал, что с весны 2021 года будут сняты все ограничения на потребление электроэнергии.

«Сейчас тоже можно отменить, но тогда народ перестанет экономить и трансформаторы, линии не выдержат нагрузки. Терпели 30 лет, теперь потерпите еще одну зиму. С весны этих ограничений уже не будет. Тариф останется прежний», — утверждал Жапаров, встречаясь с жителями Нарына.

О проблемах с электроэнергией в Кыргызстане говорят не первый год. Еще при втором президенте Курманбеке Бакиеве, бежавшем из страны после революции 2010 года, в стране регулярно проводились веерные отключения, что вызывало недовольство в обществе.

После свержения Бакиева последующие президенты обещали, что не допустят ситуации с веерными отключениями, несмотря на проблемы в энергосекторе.

Автор: Анис Набиев