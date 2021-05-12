Бишкекская территориальная избирательная комиссия отменила результаты выборов в Бишкекский горкенеш — об этом сообщили 12 мая на заседании.
Если ЦИК согласится с этим решением, то выборы будут признаны несостоявшимися. После этого необходимо будет назначить перевыборы.
Председатель БТИК Кайрат Маматов сказал, что зафиксированные на участках нарушения «повлияли на исход голосования». По его словам, в случае проведения повторных выборов, «кандидатами не могут быть выдвинуты те, чьи действия послужили основанием для признания выборов недействительными».
Ранее комиссия проголосовала за снятие партий «Эмгек» и «Ак-Бата», а также аннулирование результатов голосования на 23 УИКах.
Всего, по словам Маматова, недействительные голоса вкупе составили 45% от всех голосов избирателей.
Всего в выборах в горкенеш Бишкека 11 апреля участвовали 26 партий. Порог в 7% прошли только шесть из них: «Эмгек», «Ак-Бата», НДПК, «Ата-Журт Кыргызстан», «Ынтымак» и «Наш Народ».
Нарушения и митинги несогласных партий
Наблюдатели «Клоопа» в день голосования зафиксировали более 800 нарушений на избирательных участках по всему Кыргызстану. Чаще всего происходили сбои в работе автоматически считывающих устройств (АСУ), нарушения тайны голосования (например, члены УИК стояли возле урн) и агитация на территории или возле УИКов.
Кроме того, наблюдатели фонда «Общее дело» зафиксировали 281 нарушения по стране. Всего фонд подал 139 жалоб в ТИКи Кыргызстана.
12 апреля представители несогласных с результатами местных выборов партий вышли на митинг к зданию Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов. Они заявили о многочисленных нарушениях в ходе выборов, подкупе голосов и применении админресурса.
Ранее Бишкекская территориальная избирательная комиссия сняла партию НДПК с выборов в Бишкекский горкенеш. По предварительным итогам НДПК получала 8 мандатов в БГК.
Однако партию обвинили в подкупе голосов, и 19 апреля БТИК решила исключить партию на выборах.
Представители партии на заседании заявили, что решение БТИК необоснованно и нарушает нормы законодательства. Они полностью отрицали факты подкупа со стороны партии и безуспешно пытались обжаловать решение комиссии в суде и ЦИКе.
Аннулированные результаты в Оше и Токмоке
Ранее итоги выборов были отменены в городах Ош и Токмок.
Члены Центризбиркома согласились с отменой итогов на 27 участках в Оше и отменой протокола Ошской территориальной комиссии о признании выборов в южной столице состоявшимися.
Так же члены ЦИК обратились к президенту Садыру Жапарову с просьбой назначить выборы в Ошский горкенеш. Кроме того, они обратились к МВД с просьбой не допустить к новым выборам кандидатов, по вине которых итоги голосования отменены.
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3 мая члены ЦИК признали недействительными результаты голосования на выборах в Токмокский городской кенеш.
По данным ЦИК, на выборах в горкенеш Токмока больше всего голосов избирателей получила партия «Эмгек» — 47,7%, тем самым заняв первое место и получив большее количество депутатских мандатов. Согласно предварительным данным, партия должна была получить 16 из 31 депутатского мандата.
Однако, уже после публикации предварительных итогов голосования, партии «Эл Биримдиги», «Ата-Журт Кыргызстан», «Бирге» и «Республика» заявили, что у партии «Эмгек» были массовые нарушения на выборах.
Основное нарушение, в котором обвиняли «Эмгек» — это массовая прописка избирателей в «резиновые квартиры».
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