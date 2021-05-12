Бишкекская территориальная избирательная комиссия отменила результаты выборов в Бишкекский горкенеш — об этом сообщили 12 мая на заседании.

Если ЦИК согласится с этим решением, то выборы будут признаны несостоявшимися. После этого необходимо будет назначить перевыборы.

Председатель БТИК Кайрат Маматов сказал, что зафиксированные на участках нарушения «повлияли на исход голосования». По его словам, в случае проведения повторных выборов, «кандидатами не могут быть выдвинуты те, чьи действия послужили основанием для признания выборов недействительными».

Ранее комиссия проголосовала за снятие партий «Эмгек» и «Ак-Бата», а также аннулирование результатов голосования на 23 УИКах.

Всего, по словам Маматова, недействительные голоса вкупе составили 45% от всех голосов избирателей.

Всего в выборах в горкенеш Бишкека 11 апреля участвовали 26 партий. Порог в 7% прошли только шесть из них: «Эмгек», «Ак-Бата», НДПК, «Ата-Журт Кыргызстан», «Ынтымак» и «Наш Народ».