В Бишкеке по завершению месяца Рамазан 13 мая прошла праздничная молитва в центральной мечети.

Фото: пресс-служба ДУМК

На айт-намаз в центральной мечети столицы собрались около 500 человек. Ранее Духовное управление мусульман Кыргызстана (ДУМК) ввела ограничения на посещение мечетей для граждан во время праздничной молитвы из-за ситуации с COVID-19.

Вместе с этим, в ДУМК сообщили об отмене праздничной молитвы на старой площади в Бишкеке, также из-за ситуации с коронавирусом.

Из-за пандемии COVID-19 в 2020 году власти полностью отменили праздничный айт-намаз. Тогда же в ДУМК призвали граждан провести молитву дома.

По данным минздрава, за время пандемии в Кыргызстане выявили 99 316 случаев заражения коронавирусом. Умерли 1 675 пациентов от COVID-19.