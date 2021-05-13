Туркменистан переживает экономический кризис, на фоне которого недоедающие граждане страны ежедневно часами стоят в очередях, чтобы купить субсидированные продукты питания.

Туркменистан, возглавляемый узким кругом коррумпированных автократов, уже несколько десятилетий изолирован от мира. В 2016 году Россия прекратила покупать у него природный газ, и в стране начался продовольственный кризис. Внезапно оказалось, что у правительства не хватает валюты, чтобы выплачивать долги.

Это привело к гиперинфляции, туркменский манат рухнул, а правительство ввело строгие ограничения на обмен иностранной валюты.

В результате импорт значительно сократился, а цены на продукты взлетели – еда стала не по карману большинству семей. Тогда правительство решило финансировать поставки продуктов питания отдельными частными фирмами-импортерами, однако поставок этих по-прежнему недостаточно.

«Привозят очень мало, людям этого не хватает», – говорит работник бюджетной сферы, который из соображений безопасности попросил не называть его имя.

О том, как работают схемы импорта продуктов, известно мало: правительство не раскрывает информацию о подрядчиках и стоимости товаров.

Однако журналисты Turkmen.News и Gundogar (партнеры OCCRP в Туркменистане) выяснили, что одна из компаний, получивших контракт на импорт продуктов, принадлежит Хаджимурату Реджепову – 39-летнему племяннику президента Гурбангулы Бердымухамедова.

О деятельности британской фирмы Реджепова известно очень мало. С компанией заключили договор об импорте продуктов первой необходимости, таких как курица, сахар и масло – контракт стоимостью 25,7 миллиона долларов отдали фирме племянника после того, как президент подписал соответствующий указ в ноябре 2016 года. О подробностях сделки ранее не сообщалось.

Источник богатства Реджепова всегда был загадкой, хотя многие считают, что важную роль играет родство с президентом. Этот контракт – первое документальное подтверждение догадок.

Журналисты также выяснили, на что он потратил часть средств.

После того как Реджепов получил от дяди выгодный контракт, он купил для своей семьи роскошный особняк в столице Туркменистана Ашхабаде. Дом изнутри украсили мрамором, бронзой и хрустальными люстрами, привезенными специально из Италии – такие богатства не по карману обычному жителю Туркменистана.

Ничто из этого – ни секретный контракт, ни кумовство, ни жизнь на широкую ногу на фоне бедности – не удивляет Рэйчел Денбер, замдиректора правозащитной организации Human Rights Watch в Европе и Центральной Азии.

Она считает, что коррупция «заложена в генах правящей элиты Туркменистана». «Она повсюду, она глубоко укоренилась, и ее масштабы поражают».

С Реджеповым не удалось связаться для комментария.

Семейное дело

В депеше от 2009 года, которую опубликовала WikiLeaks, американский дипломат из Посольства США в Ашхабаде писал, что президент Бердымухамедов «делает все возможное, чтобы скрыть от общественности информацию о своей семье и личной жизни».