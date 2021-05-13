Пока граждане Туркменистана стоят в бесконечных очередях за субсидированными продуктами, члены правящей семьи наслаждаются роскошной жизнью. Журналистам впервые удалось получить документальные доказательства того, что связи с президентом Гурбангулы Бердымухамедовым могут помочь получить выгодные контракты.
Авторы расследования: Руслан Мятиев и Байрам Шихмурадов
Главное из расследования:
- На фоне острой нехватки продовольствия по доступным ценам президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов отдал контракт на импорт субсидированных продуктов первой необходимости зарегистрированной в Великобритании фирме Greatcom Trade LLP. Сделка обошлась в 27,5 миллиона долларов.
- Greatcom, о предыдущей деятельности которой ничего не известно, принадлежит племяннику президента Хаджимурату Реджепову.
- Получив контракт, Реджепов отстроил особняк в элитном районе Ашхабада для своей семьи.
Туркменистан переживает экономический кризис, на фоне которого недоедающие граждане страны ежедневно часами стоят в очередях, чтобы купить субсидированные продукты питания.
Туркменистан, возглавляемый узким кругом коррумпированных автократов, уже несколько десятилетий изолирован от мира. В 2016 году Россия прекратила покупать у него природный газ, и в стране начался продовольственный кризис. Внезапно оказалось, что у правительства не хватает валюты, чтобы выплачивать долги.
Это привело к гиперинфляции, туркменский манат рухнул, а правительство ввело строгие ограничения на обмен иностранной валюты.
В результате импорт значительно сократился, а цены на продукты взлетели – еда стала не по карману большинству семей. Тогда правительство решило финансировать поставки продуктов питания отдельными частными фирмами-импортерами, однако поставок этих по-прежнему недостаточно.
«Привозят очень мало, людям этого не хватает», – говорит работник бюджетной сферы, который из соображений безопасности попросил не называть его имя.
О том, как работают схемы импорта продуктов, известно мало: правительство не раскрывает информацию о подрядчиках и стоимости товаров.
Однако журналисты Turkmen.News и Gundogar (партнеры OCCRP в Туркменистане) выяснили, что одна из компаний, получивших контракт на импорт продуктов, принадлежит Хаджимурату Реджепову – 39-летнему племяннику президента Гурбангулы Бердымухамедова.
О деятельности британской фирмы Реджепова известно очень мало. С компанией заключили договор об импорте продуктов первой необходимости, таких как курица, сахар и масло – контракт стоимостью 25,7 миллиона долларов отдали фирме племянника после того, как президент подписал соответствующий указ в ноябре 2016 года. О подробностях сделки ранее не сообщалось.
Источник богатства Реджепова всегда был загадкой, хотя многие считают, что важную роль играет родство с президентом. Этот контракт – первое документальное подтверждение догадок.
Журналисты также выяснили, на что он потратил часть средств.
После того как Реджепов получил от дяди выгодный контракт, он купил для своей семьи роскошный особняк в столице Туркменистана Ашхабаде. Дом изнутри украсили мрамором, бронзой и хрустальными люстрами, привезенными специально из Италии – такие богатства не по карману обычному жителю Туркменистана.
Ничто из этого – ни секретный контракт, ни кумовство, ни жизнь на широкую ногу на фоне бедности – не удивляет Рэйчел Денбер, замдиректора правозащитной организации Human Rights Watch в Европе и Центральной Азии.
Она считает, что коррупция «заложена в генах правящей элиты Туркменистана». «Она повсюду, она глубоко укоренилась, и ее масштабы поражают».
С Реджеповым не удалось связаться для комментария.
Семейное дело
В депеше от 2009 года, которую опубликовала WikiLeaks, американский дипломат из Посольства США в Ашхабаде писал, что президент Бердымухамедов «делает все возможное, чтобы скрыть от общественности информацию о своей семье и личной жизни».
В Туркменистане скрыть информацию несложно: правительство контролирует все СМИ, цензурирует интернет, а журналистов задерживают и пытают. Однако журналистам все-таки удалось кое-что узнать о родных бывшего стоматолога, который стал лидером одного из самых закрытых режимов мира.
В начале 80-х, когда Туркменистан еще входил в состав СССР, Бердымухамедов работал в сельской больнице в окрестностях Ашхабада. В последние годы советского правления и после того, как страна обрела независимость в 1991 году, он начал подниматься по карьерной лестнице в системе здравоохранения. К 1997 году он стал министром здравоохранения при президенте Сапармурате Ниязове, а в 2001-м его назначили заместителем председателя Кабинета министров Туркменистана – тогда никому и в голову не могло прийти, что на этом его карьера не остановится.
Когда в декабре 2006 года Ниязов умер, Бердымухамедова назначили исполняющим обязанности президента в нарушение конституции. Через два месяца он получил 90 процентов голосов избирателей на выборах без реального конкурента и стал главой государства.
Хотя информации о богатстве родных президента мало, доказательством того, что его племянник ведет роскошную жизнь, служат соцсети. Судя по одному из постов в Instagram, он проводил отпуск с друзьями в пятизвездочном отеле на горнолыжном курорте в Куршавеле. На других фото он летит первым классом авиакомпании Emirates, водит дорогие машины и демонстрирует элитные часы.
И хотя соцсети подтверждают, что члены семейства ведут роскошную жизнь, неясно, откуда у них на это средства. Однако указ Бердымухамедова, благодаря которому Реджепов получил право импортировать продукты, дает подсказку: госконтракты.
Миллионы на запястье
Шурин Реджепова Ибабекир Бекдурдыев, сотрудник национальной газовой компании, тоже любит дорогие часы. Как ранее сообщали Turkmen.News и Gundogar, общая стоимость часов, фотографии которых он размещал в соцсетях, превышает миллион долларов. В 2018 году, когда Бердымухамедов вручил ему медаль «За любовь к Отечеству», Бекдурдыеву было 28 лет. Тогда сообщалось, что он занимает должность среднего звена в государственной газовой компании – маловероятно, что с его зарплатой можно было позволить себе такое увлечение. У Кемала, двоюродного брата Реджепова, тоже есть коллекция дорогих часов, в том числе швейцарские Richard Mille RM 011 стоимостью 400 тысяч долларов.
Зарубежные компании
Одиннадцатого ноября 2016 года Бердымухамедов подписал указ номер 14995, поручив Министерству торговли и внешнеэкономических связей заключить импортные контракты на сумму 60 миллионов долларов с семью зарубежными компаниями. Как минимум три фирмы вызывают серьезные вопросы.
Крупнейший контракт – на 25,7 миллиона долларов – получила Greatcom Trade LLP. Владельцы британской компании скрывались за двумя офшорными фирмами. Greatcom должна была поставить в Туркменистан 15 100 тонн сахара, 7000 тонн куриных окорочков, 2083 тонны подсолнечного масла, 170 тонн сливочного масла и 107 тонн маргарина.
С тех пор, как появилась компания GreatCom, Великобритания стала требовать у всех местных компаний раскрывать информацию о бенефициарных владельцах. Согласно отчетам Greatcom, в конечном счете ее контролирует Реджепов.
Указ Бердымухамедова, дающий Greatcom право импортировать продукты, – уникальный документ для страны, в которой президент напрямую участвует во всех аспектах госуправления. Журналисты изучили тысячи президентских указов, и только этот напрямую относится к поставкам продуктов.
По всей видимости, это была не разовая сделка.
«Этот указ является президентским сигналом всем туркменским чиновникам – от вице-премьера, отвечающего за торговлю, до министра – что с этого момента они должны работать только с этими фирмами», – рассказал человек в Ашхабаде, знакомый с системой импорта продовольствия. Он попросил не раскрывать его имя.
Как минимум еще одну компанию из указа контролировал инсайдер.
В британском корпоративном реестре Мердан Курбанов, давний деловой партнер Реджепова, значится бенефициарным владельцем фирмы Staunchest Holdings LP, которая тем же указом президента получила контракт на сумму 7,8 миллиона долларов. (Его младший брат Максат провел с Реджеповым отпуск в Куршевеле). По данным Turkmen.News, у фирмы была монополия на импорт замороженного мяса буйволов в Туркменистан. В марте компания прекратила существование.
Контракт на импорт свыше 1200 тонн кондитерских изделий получила шотландская фирма Intergold LP, которую основали менее чем за год до этого. Эта сделка обошлась правительству в 3,5 миллиона долларов.
Intergold позже переименовали в SL024852 LP. По-прежнему неизвестно, кому она принадлежит. Однако Международный консорциум журналистов-расследователей сообщает, что в 2017 году контролеры Deutsche Bank заинтересовались платежом туркменского Министерства торговли этой фирме на сумму 1,6 миллиона долларов – в назначении перевода указали «кондитерские изделия».
Согласно законам Туркменистана, тендеры можно не проводить в «исключительных случаях», а также если дело касается товаров и услуг, предназначенных для регулируемых внутренних рынков. Это дает правительству лазейку, благодаря которой оно может отдавать контракты кому захочет, как это было в случае с договорами о поставке продовольствия в 2016 году.
Особняк Реджепова
Instagram Реджепова пестрит фотографиями из зарубежных поездок, однако журналисты обнаружили доказательства его богатства и на родине: есть основания полагать, что он приобрел жилище, которое и не снилось большинству жителей Туркменистана.
Дом расположен в центральном районе Гажа, который перестроили в преддверии Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, прошедших в Ашхабаде в 2017 году. Проект нового жилого комплекса обошелся государству почти в 547 миллионов долларов. По данным Amnesty International, чтобы построить новое поселение, включающее детсад, школу, торговые центры и парк, правительство снесло старые дома и выселило их жильцов без адекватной компенсации.
В 33-минутном видео, которое появилось в YouTube, но позже было удалено, дизайнер интерьеров показывает результат работы в трехэтажном особняке. На видео, которое, по всей видимости, сняли в 2018 году, показано богатое внутреннее убранство дома: позолоченные смесители в форме птиц, стеклянные люстры и дизайнерская мебель.
«Стены и потолок выполнены в римском стиле, это тоже мрамор, – рассказывает дизайнер о гостевой комнате. – Тут еще кое-что интересное: паркетный пол. Владельцы постелили ковер, но пол и сам по себе произведение искусства».
В гостиной он указывает на декоративные узоры на дверях. «Тут у нас дерево, а эти детали отлиты из бронзы, – говорит он. – Все такие детали, даже на предметах мебели, сделаны из бронзы».
В видео есть зацепка, указывающая на то, что дом принадлежит Реджепову.
Показывая просторную спальню на третьем этаже, дизайнер говорит, что она принадлежит сыну хозяина особняка — ученику восьмого класса, а значит, мальчику должно быть примерно 14 лет. На изголовье большой кровати латиницей написаны инициалы B. H.
Журналисты установили, что B. H. – это сын Реджепова Бегенч. Он использует патрономическую фамилию Хаджимурадов, что типично для Туркменистана. Бегенч даже опубликовал фотографию особняка в Instagram.
Этот дом также засветился на видео с празднования 60-летия отца Реджепова.
Дом в Гаже
Публикации в Instagram дизайнера интерьеров помогли установить, где находится особняк.
На видео, которое он выложил в январе 2017 года, видна стройка: в Ашхабаде возводят дома с красными крышами. Как показали спутниковые снимки, красные крыши в столице Туркменистана – редкое явление, однако они отличают жилой комплекс, который построили в Гаже в 2017 году. На снимках также видны фонари на заборах вокруг расположенных в этом районе домов. Они есть и на видео.Согласно госконтракту, в котором указана информация о реновации района Гажа, строительство дома Реджепова обошлось примерно в 320 тысяч долларов. Неизвестно, сколько стоила внутренняя отделка, но по видео ясно, что не дешево.
Наживаться на чужом горе
Пока Реджепов наслаждается роскошной жизнью, у обычных граждан Туркменистана дела лучше не становятся.
На фоне нехватки продовольствия некоторые семьи нашли способ хоть немного заработать: с раннего утра они занимали очередь и брали продукты, пока они еще были, а потом перепродавали их в коммерческие магазины подороже. Среди населения растет напряжение: голодные люди переживают, как прокормить семьи. Ссоры, перепалки и драки стали обычным делом, и правительству пришлось прикрепить к магазинам полицейских для поддержания порядка и пресечения спекуляции.
В прошлом году ситуация усугубилась: правительство ввело систему продовольственных карточек во всех регионах, кроме столицы, и обязало жителей покупать субсидированные продукты в ближайшем к месту прописки магазине. Затем в некоторых регионах Туркменистана продуктовые нормы сократились.
В октябре 2020 года месячную норму субсидированных продуктов жителей города Мары в пустыне Каракумы сократили: два куриных окорочка на семью и шесть яиц на человека. В этом апреле месячную норму отпуска продуктов сократили и в городе Балканабаде: один куриный окорочок, литр растительного масла и 250 граммов сахара на семью.
Рэйчел Денбер из Human Rights Watch говорит, что нехватка продуктов и очереди – «источники сильнейшего стресса». «Омерзительно, что люди из окружения Бердымухамедова или кто-то другой наживаются на чужом горе».
Над материалом также работал Мэттью Купфер (OCCRP). Ресерчинг для расследования провели Ольга Гейн и Айганыш Айдарбекова.