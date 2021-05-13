Госкомиссия по изучению деятельности золотодобывающей компании «Кумтор Голд Компани» 12 мая представила итоги своей работы, которую начали в феврале этого года.

Глава комиссии депутат Акылбек Жапаров заявил, что компания Centerra Gold Inc. разрабатывающая месторождение Кумтор «манипулирует данными». И в то же время, по его словам, правительство «всегда вело с ней торги» и заключало невыгодные соглашения.

Всего за ущерб экологии, налоги и штрафы госкомиссия предложила взыскать с компании более $4,2 млрд и если она не сможет это выплатить, то имущество перейдёт к Кыргызстану.

Кроме этого Жапаров заявил, что Centerra Gold Inc. вмешивалась в политические процессы в стране.

Кумтор — крупнейшее золоторудное месторождение в Центральной Азии, расположенное в Иссык-Кульской области. Его разрабатывает «Кумтор Голд Компани», которая управляется канадской компании Centerra Gold Inc. Кыргызстан владеет более 26% акций компании. Компания «Кумтор» — бюджетообразующее предприятие.

Штраф в $4,2 млрд и 106 тонн золота

Госкомиссия по проверке Кумтора заявила, что с золотодобывающей компании нужно взыскать 459 млрд сомов ($4 млрд 252 млн). В эту сумму также входит 263 млрд сомов, которые ранее Октябрьский райсуд обязал выплатить компанию за экологические нарушения и госпошлину.

По словам Жапарова, основная сумма — это экологический ущерб компании в $3 млрд 86 млн, а налоговый ущерб — $1 млрд 166,5 млн.

«Это основная сумма платежей, которую компания должна заплатить. С учетом пени и штрафов — это $4 млрд 252 млн 800 тысяч. В сомах это 459 млрд 558 млн 100 тысяч. В целом мы считаем, что эта сумма доказуема. Она была обязательной к оплате по нашим законам. Мы считаем, что практика обмена налоговых платежей, штрафных санкций на непонятные фонды порочна и с этим надо заканчивать. В дальнейшем компания должна работать в соответствии с нашим Налоговым кодексом, не нарушать наши законы, в первую очередь касающиеся экологии и безопасности наших граждан», — сказал Жапаров.

Кроме того, по словам Жапарова, госкомиссия вернула в собственность государства более 106 тонн золота, которые находятся в хвостохранилище. Это золото необходимо будет извлечь из переработанной руды.

«Надеюсь, в ближайшее время будет принят законопроект, который обозначит окончательную нашу юрисдикцию, что наша собственность в хвостохранилищах полезных ископаемых, это собственность нашего государства, это более 106 тонн золота. Президенты и премьеры продавали все это время наше золото, включая Кумтор, Джеруй и другие месторождения, которые находятся на территории Кыргызстана», — сказал он.

Глава госкомиссии отметил, что 106 тонн золота можно добыть в ближайшие 5-10 лет.

«106 тонн золота в общей сложности составляют сумму более $5 млрд 200 млн. Таким образом, общая сумма приближается к $10 млрд. В соответствии с нашими законами, мы можем одну часть взыскать, а другую часть отработать», — сказал он.

«Готовимся к суду»

Жапаров сообщил, что госкомиссия по «Кумтору» предлагает три варианта решения вопроса по этому предприятию.

«Мы готовимся к международному суду. Сначала мы должны с судами Кыргызстана, юристами получить все доказательства и если они пойдут в международный суд, возможно, нам стоит первыми подать туда. […] Если же не выиграем, то предлагаем парламенту три пути, в том числе варианты процесса переговоров или мирного соглашения между сторонами. Мы не смогли найти то, на чем бывшие президенты и премьер-министры основывали свои выводы о том, что “если мы обратимся в международные суды, то проиграем, поэтому не стоит туда идти”», — сказал нардеп.

Он добавил, что разбирательство в международном суде может длиться от полугода до десяти лет. Жапаров предложил с мая этого года оставлять производимое золото в Кыргызстане.

«Если с начала мая золото будет оставаться в Кыргызстане, то если мы будем судиться два-три года, то если у нас будет 30-50 тонн золота, то сможем судиться с кем угодно», — сказал нардеп.

По словам Жапарова, от имени Centerra Gold Inc. некая юридическая фирма известила правительство Кыргызстана о том, что если власти страны в течение 45 дней не пойдут на переговоры, то компания подаст в Арбитражный суд из-за нарушения договорённостей.

«Стоимость самой компании, рудник Кумтор, если откроете сайт Centerra, увидите $2 млрд 400 млн долларов. Вот мы сейчас вместе с вами утвердили итоги наших санкций: $4 млрд 252 млн ущерба […] По нашим законам, если они не могут выплатить, то все имущество нам переходит», — сказал Жапаров

Centerra вмешивалась в политические вопросы

По словам Жапарова, Centerra Gold Inc. грубо вмешивалась в политические процессы страны и повлияла на президентские выборы. Он заявил, что выделенная Centerra Gold Inc. спонсорская помощь в 2011–2012 годах в нарушение законодательства использовалась вне системы казначейства.

«Отсутствовал контроль за использованием средств. $10 млн спонсорской помощи были перечислены на расчетный счет Департамента жилищно-гражданского строительства в “РСК Банке” и использовались вне системы казначейства. Перечень объектов строительства, планируемых к финансированию за счет этих средств, был утвержден премьер-министром Алмазбеком Атамбаевым в период предвыборной агитации до выборов президента. То есть Centerra Gold Inc. грубо вмешивалась в политические процессы, влияла на выборы президентов нашей страны», — сказал он.

… и манипулировала цифрами

По словам Жапарова, компания Centerra Gold Inc. долгие годы манипулировала цифрами и выплатила Кыргызстану за 26 лет всего $1,750 млрд.

«Мы ознакомились с данными компании Centerra и считаем, что она манипулирует ими. В частности, на ее сайте написано, что Кыргызстан получил $4 млрд 485 млн 952 тысячи. Считаем, что очень большая часть затрат, которая указывается как затраты для Кыргызстана — это бизнес-расходы. За 26 лет существования проекта “Кумтор” республика получила $1 млрд 750 млн 818 тысяч. 90% процентов этой суммы — налоговые и обязательные платежи. Все остальное — манипулирование цифрами, которая Centerra хотела выдать за средства выделенные Кыргызстану. Это в 2,5 раза меньше, чем указывают “Кумтор голд компани” и Centerra», — сказал он.

Кроме этого госкомиссия выяснила, что Centerra Gold Inc. проводит ремонт техники в Канаде, и закупает непригодную технику, которая не используется многие годы, а затем уже списывается по завышенной стоимости.

Доля акций уменьшилась

Жапаров сообщил, что с 2009 по 2021 года доля акций Кыргызстана в Centerra Gold Inc. по непонятным обстоятельствам и без разрешения правительства Кыргызстана снизилась с 33,3% до 26,1%.

«Конечно, оно [правительство] неофициально давало разрешение. Но все же без официального разрешения мы уменьшили свою долю. Упущенная выгода Кыргызстана по доле капитала в Centerra Gold Inc. составила $100,7 млн», — сообщил он.

По данным нардепа, с 2016 года по 2021 год доля акций уменьшалась на 0,5%, 0,3%, а потом и сразу на 6%. Поэтому Жапаров считает, что необходимо провести расследование по необоснованным операциям с долей акции Кыргызстана в Centerra Gold Inc. и выяснить причину уменьшения, ведь акционер не давал на это разрешение.

Он сообщил, что 6% акций Кыргызстан потерял, когда Centerra Gold Inc. в 2016 году купила горнодобывающую компанию Thompson Creek за $1 млрд 28 млн. Сделка была проведена путем дополнительной эмиссии акций. Сейчас, по данным Жапарова, активы Thompson Creek обесценились и её оценочная стоимость составляет всего $522,6 млн.

Депутат сообщил, что должностные лица «Кыргызалтына» не пытались выяснить причину уменьшения доли страны в компании.

Заключали невыгодные соглашения

По данным Жапарова, из-за принятых решений правительств за 2013-2020 годы Кыргызстан возможно потерял $438 млн или 37 млрд 142 млн сомов. Так в 2019 году от подписанного соглашения потери страны составили $60,2 миллиона.

«Налоги были начислены, страховые тарифы были тоже начислены, штрафы были наложены и каким-то образом правительство входит в различные торги с этой компанией всегда в сторону уменьшения интересов нашего бюджета», — сказал нардеп.

Он предложил восстановить эти средства за счёт тех, кто принимал участие в переговорах и подписывал эти соглашения «вопреки интересам страны».

Кроме этого, по словам Жапарова, в 2014 году Кыргызстан мог вернуть себе месторождение Кумтор без каких-либо исков. В 2012 году компания хотела начать подземную разработку на руднике, но через 2 года отказалась от этой идеи.

«По условиям соглашения 2009 года, в случае, если компания Centerra отказывалась от подземной разработки, рудник переходил Кыргызстану. Мы могли объявить тендер или сами начать разрабатывать подземным способом. Но, к сожалению, рабочая комиссия, созданная под руководством первого вице-премьера Тайырбека Сарпашева, пришла к выводу, что необходимо поддержать Centerra, не делать подземных разработок и продолжать открытым способом разрабатывать рудник», — сообщил депутат.

Расторгнуть все соглашения с «Кумтором» или ввести внешнее управление

Госкомиссия по итогам своей деятельности предложила до 10 июня расторгнуть все соглашения, касающиеся месторождения Кумтор или ввести временно на предприятии внешнее управление*.

*6 мая, парламент Кыргызстана принял законы, которые позволят ввести внешнее управление на Кумторе.

По словам Жапарова, расторгнуть все соглашения между правительством Кыргызстана и Centerra Gold Inc. можно, так как это был не международный договор.

«Centerra Gold Inc. не являлась стороной международного договора, соответствующие заключения минюста и МИД имеются […] Предлагаем инициировать расторжение соглашений между нашим правительством и Centerra Gold Inc: соглашения о новых условиях, пересмотренного инвестиционного соглашения, пересмотренного концессионного соглашения и иных действующих документов», — сказал депутат.

Ситуация с «Кумтором»

7 мая Октябрьский райсуд решил взыскать с золотодобывающей компании «Кумтор Голд Компани» 261,7 млрд сомов или $3 млрд в пользу государства.

Иск подали четверо граждан Кыргызстана по незаконному складированию отходов на ледниках Давыдова и Лысый при разработке месторождения Кумтор. Двое из истцов проходили обвиняемыми по делу о захвату заложников — фигурантом этого дела был и президент Садыр Жапаров.

В самой компании назвали требования заявителей «необоснованными». «Кумтор Голд Компани» напомнила, что в 2017 году правительство Кыргызстана заключило Стратегическое соглашение об охране окружающей среды и развитию инвестиций, которое предусматривало освобождение компании от всех непогашенных претензий, включая возмещение ущерба, причиненного окружающей среде в результате складирования отходов на ледниках.

17 мая в парламенте состоится внеочередное заседание, где также выступит президент Садыр Жапаров по поводу ситуации вокруг Кумтора.

Читать по теме: Суд обязал «Кумтор» выплатить 263 млрд сомов

Жогорку Кенеш одобрил законопроект, позволяющий вводить в компаниях внешнее управление в случае экологических нарушений. Что это значит?

Осужденные за захват заложника. Что известно об истцах против «Кумтора»?

Соавторка материала: Айгерим Рыскулбекова