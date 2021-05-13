Распространяется информация о том, что Мелис Аспеков, который находится в следственном изоляторе ГКНБ, подвергается пыткам. Обращение Аспекова 12 мая опубликовал пользователь фейсбука Арси Бек. Он опубликовал фотографию Аспекова, несколько фотографий с гематомами на теле и фотографии письма с текстом от лица задержанного активиста. ГКНБ пока не подтвердил, действительно ли автором обращения является Аспеков и то, действительно ли активист пострадал от пыток.

В письме от лица активиста говорится, что в течение трех месяцев сотрудники службы по борьбе с коррупцией при ГКНБ пытали его. От него якобы требовали ложные показания против бывшего главы финпола Сыймыка Жапыкеева — и все по приказу главы АКС Бекбосуна Абсаттарова.

«Требования такие — сотрудничество со следствием, показания против Сыймыка Жапыкеева, ложное свидетельство. Только в таком случае они выпустили бы меня под домашний арест. Они применяют бесчеловечные методы. Чтобы достичь свои цели, они нанесли мне психологический и моральный вред», — сообщается в обращении от лица Аспекова.

Согласно обращению, Бекбосун Абсаттаров имеет прямое отношение к нападению на журналистов, которые в 2009 году критиковали режим беглого президента Курманбека Бакиева.

*В обращении ссылаются на слова бывшего руководителя ГКНБ Абдиля Сегизбаева. Автор обращения пишет, что Абсаттаров имеет отношение к убийству журналиста, критиковавшего Бакиевых — Геннадия Павлюка, он был убит в 2009 году. Сегизбаев в интервью «Азаттыку» рассказывал, что за нападением на журналиста Сыргака Абдылдаева в 2009 году стоял Апсатаров. Тогда неизвестные нанесли 21 ножевое ранение журналисту, но он остался жив.

В письме, автором которого указан Аспеков, сообщают, что вместе с ним в заключении находятся около 10 бывших сотрудников финполиции*. Им тоже поступают предложения о даче показаний против Жапыкеева.

*Сыймык Жапыкеев в октябре прошлого года после смены власти был назначен главой Финполиции. Но после того, как президентом стал Садыр Жапаров и было сформировано новое правительство, это ведомство было расформировано. Жапыкеева назначили прокурором Иссык-Кульской области, в конце апреля он подал в отставку по своему желанию. За несколько дней до ухода с поста Жапыкеев дал большое интервью Super.kg, где раскритиковал премьер-министра Улукбека Марипова, главу минздравсоцразвития Алымкадыра Бейшеналиева и кадровую политику Садыра Жапарова.

«Кто знает, может среди них были те, кто не выдержал давления со стороны Абсаттарова и дали ложные показания. Единственное хочу сказать — Сыймык, будь осторожен. Ты оказался неудобным человеком для власти, у которой сомнительное будущее. Скоро на тебя тоже, как и на меня, могут сфабриковать уголовное дело и взять под стражу», — заключил в письме Аспеков.

В распространяемой информации об Аспекове можно увидеть акт, подтверждающий наличие телесных повреждений на его ногах. Документ был составлен 7 марта. Также к акту были прикреплены фотографии. Акт был подписан неким «капитаном ГКНБ Н.Султангазиевым».

ГКНБ пока не подтвердил, действительно ли автором обращения является Аспеков и то, действительно ли активист пострадал от пыток.

Задержание Аспекова

Аспеков и еще один сторонник Садыра Жапарова Торохан Жунусбеков

9 января Мелис Аспеков и бывший кандидат в депутаты от партии «Ата Мекен», предприниматель Улан Джураев, были задержаны по подозрению в вымогательстве у руководства «Кыргыз темир жолу» $250 тысяч. По версии следствия, подозреваемые угрожали проверками со стороны Финполиции и митингами против руководства предприятия.

По словам Аспекова, на выборах президента он возглавлял Чуйский областной штаб Садыра Жапарова. Но до назначения Аспеков грозился объявить голодовку, потому, что был недоволен кадровыми решениями Жапарова.

Несмотря на это представитель Жапарова сообщил, что Аспеков ни официально, ни юридически отношения не имел к штабу, но известно, что Аспеков вовлекался в предвыборную агитацию Садыра Жапарова.

Садыр Жапаров прокомментировал задержание Аспекова, сказав, что «все должны отвечать за свои поступки».

Позже в СМИ распространилась информация о том, что Аспеков дал показания против Жапыкеева, но ГКНБ и адвокат активиста опровергли эту информацию. Жапыкеев заявил, что у него с Аспековым нет никаких взаимоотношений.

26 января Улан Джураев согласился на сотрудничество со следствием и был отпущен под домашний арест.