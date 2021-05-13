Президент Садыр Жапаров 13 мая поздравил кыргызстанцев с праздником Орозо айт. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

В своей речи Жапаров отметил, что Орозо айт является традиционным праздником благотворительности, который отмечают в Кыргызстане с давних временем. Президент добавил, что из-за эпидемиологической ситуации власти страны были вынуждены ввести ряд ограничений.

«К сожалению, праздник Орозо айт также проходит в условиях определенных ограничений. Государство прилагает все усилия в борьбе против коронавирусной инфекции», — сказал Жапаров.

Президент напомнил и о вооружённом конфликте на кыргызско-таджикской границе и отметил, что патриотизм станет опорой в подобных ситуация.

«В священный месяц произошли события, угрожающие территориальной целостности и безопасности нашей страны. Возможно, это испытание веры и стойкости. Я уверен, что великодушие, смелость, мудрость и патриотизм нашего народа станут надежной опорой в таких тяжелых ситуациях», — добавил президент.

Жапаров также пожелал кыргызстанцам здоровье, мир и достаток.