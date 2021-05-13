В правозащитной организации «Бир дуйно Кыргызстан» рассказали изданию 24.kg по какой причине все еще нет итогов расследования по факту смерти правозащитника Азимжана Аскарова.

Как пояснили в организации дело затянулось из-за отказа следователя на дополнительную экспертизу. В «Бир дуйно» пояснили, что ранее судмедэксперты республиканского центра выдали заключение, в котором исключили насильственную смерть Аскарова.

«Предложили независимых экспертов. Следователь отказал. Пока его решения мы не получили. Как получим, обжалуем следственному судье», — сообщили в «Бир дуйно Кыргызстан».

При этом, адвокаты организации отметили, что в экспертизе также не было ответов на вопросы о связи дыхательной недостаточности, от чего умер Аскаров и адекватно ли ему оказывали медицинскую помощь.

Кто такой Аскаров?

Азимжан Аскаров — один из самых известных правозащитников Кыргызстана — провел в заключении последние 10 лет своей жизни. Аскарова задержали 15 июня 2010 года во время межэтнического конфликта на юге Кыргызстана.

Его обвинили в «организации массовых беспорядков», «разжигании межнациональной розни» и «соучастии в убийстве милиционера». Затем 15 сентября 2010 года суд приговорил Аскарова к пожизненному заключению, но он не признал своей вины.

Будучи в заключении, 25 июля 2020 года стало известно о смерти Аскарова. Смерть правозащитника подтвердила его коллега, правозащитница Толекан Исмаилова, а также адвокат Валерьян Вахитов.

Аскарову было 69 лет и в последние дни перед смертью его здоровье значительно ухудшилось. Хотя адвокат требовал госпитализации правозащитника, власти ограничились лишь тем, что предложили перевести Аскарова в колонию №47, в которой находится центральная больница Госслужбы исполнения наказаний.

В деле Азимжана Аскарова имеля ряд противоречий — приговоры правозащитнику выносили, в основном, только на показаниях милиционеров. Кроме этого, комитет ООН по правам человека признал, что Аскарова пытали, а судебное разбирательство в отношении правозащитника было несправедливым.

Правозащитники связывали гонения против Аскарова с тем, что он занимался расследованиями пыток со стороны милиции.

В 2016 году Комитет ООН потребовал, чтобы власти Кыргызстана аннулировали приговор в отношении Аскарова и выпустили его из-под стражи, однако этого не произошло.