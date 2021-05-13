Республиканский штаб сообщил, что за сутки на 13 мая в Кыргызстане скончались шесть пациентов с COVID-19. Пять случаев смерти зарегистрировали в Бишкеке и один в Чуйской области.
Всего за время пандемии коронавируса в стране скончались 1 681 человек с ранее выявленным COVID-19.
По данным штаба, за сутки коронавирус подтвердился у 329 человек.
- Бишкек — 205;
- Ош — 9;
- Чуйская область — 75;
- Ошская область — 3;
- Таласская область — 2;
- Нарынская область — 5;
- Иссык-Кульская область — 18;
- Джалал-Абадская область — 9;
- Баткенская область — 3.
За все время пандемии в Кыргызстане выявили 99 645 случаев заражения COVID-19.
С выздоровлением из больниц за сутки выписали 309 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонией выздоровели 92 718 пациентов.
Среди медработников выявили 12 новых случаев заражения. По три случая зарегистрировали в Иссык-Кульской и Чуйской областях и шесть случаев в Бишкеке.
Всего за время пандемии среди медиков выявили 4 523 случая заражения, а с выздоровлением выписали 4 455 медработников.