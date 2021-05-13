Республиканский штаб сообщил, что за сутки на 13 мая в Кыргызстане скончались шесть пациентов с COVID-19. Пять случаев смерти зарегистрировали в Бишкеке и один в Чуйской области.

Всего за время пандемии коронавируса в стране скончались 1 681 человек с ранее выявленным COVID-19.

По данным штаба, за сутки коронавирус подтвердился у 329 человек.

Бишкек — 205;

Ош — 9;

Чуйская область — 75;

Ошская область — 3;

Таласская область — 2;

Нарынская область — 5;

Иссык-Кульская область — 18;

Джалал-Абадская область — 9;

Баткенская область — 3.

За все время пандемии в Кыргызстане выявили 99 645 случаев заражения COVID-19.

С выздоровлением из больниц за сутки выписали 309 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонией выздоровели 92 718 пациентов.

Среди медработников выявили 12 новых случаев заражения. По три случая зарегистрировали в Иссык-Кульской и Чуйской областях и шесть случаев в Бишкеке.

Всего за время пандемии среди медиков выявили 4 523 случая заражения, а с выздоровлением выписали 4 455 медработников.