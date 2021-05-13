Пресс-служба полпредства Баткенской области сообщила, что в селе Максат 11 мая началось строительство жилых домов для пострадавших в вооруженном конфликте на кыргызско-таджикской границе.

Фото: пресс-служба полпредства Баткенской области Фото: пресс-служба полпредства Баткенской области

На место строительства новых домов приехал полпред области Абдикарим Алимбаев. Он отметил, что власти будут уделять внимание безопасности в регионе, выдаче утерянных документов и строительству домов для пострадавших.

По данным полпредства, в результате приграничного конфликта в селе Максат сожгли 89 домов, школу, детский сад, медпункт и дом главы села. Сейчас для пострадавших установили 50 временных палаток до постройки постоянного жилья. Всего в селе проживает 1 200 человек и имеется 288 жилых домов.

Конфликт на границе

Приграничный конфликт на границе Кыргызстана и Таджикистана начался 28 апреля, когда граждане двух стран закидали друг друга камнями.

Предварительным данным причиной конфликта послужила установка видеокамер на водозаборе «Головной» таджикской стороной. Уже 29 апреля военные обеих сторон применили свое вооружение.

В результате вооруженного конфликта со стороны Кыргызстана погибли 36 человек и пострадали 154 человека. По данным издания «Радио Озоди» 6 мая власти Таджикистана сообщили, что в результате конфликта погибли 19 таджикистанцев и 87 получили ранения.

Об окончательном прекращении огня стороны договорились 1 мая после переговоров правительственных делегаций. 3 мая Кыргызстан и Таджикистан завершили отвод дополнительных сил и средств от линии госграницы на места постоянной дислокации.