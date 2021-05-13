Судебная коллегия Таласского областного суда 29 апреля 2021 года оставила в силе приговор Таласского горсуда по делу об изнасиловании несовершеннолетней девчоки 16 и 17 летними подростками. Согласно приговору подростков приговорили к 8 годам лишения свободы каждого.

Что было на заседании?

На заседании коллегия областного суда рассматривала жалобы по приговору к подросткам, который вынес Таласский городской суд в феврале этого года.

Тогда по решению городского суда, оба подростка получили по 8 лет лишения свободы по статье «Изнасилование».

Из приговора также стало известно, что один из обвиняемых с июля 2020 года неоднократно насиловал 13-летнюю девочку. При этом, обвиняемый угрожал девочке избить ее 15-летнего брата, в случае отказа.

Следствие установило, что в ноябре 2020 года обвиняемый был дома у своего друга в городе Талас, где по телефону заставил брата потерпевшей привести девочку к ним. После чего, оба обвиняемых подростка находясь в бане изнасиловали девочку.

«В результате чего, потерпевшей причинен моральный и психологический вред. Действия обвиняемых органами следствия были квалифицированы как “Изнасилование”», — говорится в судебном акте.

В приговоре отмечается, что оба обвиняемых не признали своей вины. Во время допроса один из них рассказал, что в предполагаемый день преступления, он с еще одним другом пригласили брата потерпевшей, чтобы поиграть в футбол, однако его мама сказала, что он не придет.

Далее обвиняемый рассказал, что брат девочки позже сам пришел к ним вместе с сестрой. А затем предложил им «вступить с ней в половой контакт» за 500 сомов. При этом, подросток добавил, что заплатив деньги «они по очереди зашли в баню», а первым из них был сам брат потерпевшей.

Второй обвиняемый подросток также не признал свою вину и на допросе рассказал аналогичную историю с предложением от брата потерпевшей «вступить с ней в половой контакт» за 500 сомов.

Адвокаты обвиняемых требовали отменить приговор Таласского горсуда. В своей жалобе они указывали, что во время следствия был нарушен Уголовно процессуальный кодекс. Вместе с этим они утверждали, что доказательства вины подростков также получены с нарушениями кодекса.

«Следователь грубо злоупотребляя своими полномочиями, пользуясь тем, что родители несовершеннолетних детей не обладают познаниями в области юриспруденции, банально не знали своих прав и обязанностей, до вынесения постановления о признании лиц законными представителями, даже не вручал им процессуальные документы о проведении следственных действий», — говорится в заявлении адвокатов.

Несмотря на возражения адвокатов, судебная коллегия Таласского облсуда 29 апреля приняла решение оставить в силе приговор предыдущей инстанции без изменений.

«Судебная коллегия считает, что судом первой инстанции дана правильная юридическая оценка действиям обвиняемых с последующим принятием приговора с назначением наказания. А доводы адвокатов судебная коллегия считает необоснованными», — говорится в акте.

В акте коллегии отмечается, что решение Таласского областного суда можно обжаловать в Верховном суде.