Сход селя в Узгене. Фото: Пресс-служба МЧС

В Узгенском районе Ошской области погиб восьмилетний мальчик — его смыло селевым потоком. Об этом «Клоопу» сообщили в МЧС.

В 13:20 дня 11 мая в селе Большевик Акжарского айыльного аймака из-за проливных дождей прошел селевой поток. В это время мальчик пас овец в горах.

«Когда его нашли местные жители, он был в бессознательном состоянии и скончался, когда доехал до больницы», — сказали в МЧС.

О других погибших из-за селей на юге республики неизвестно. Но сильные проливные дожди в Кара-Кульджинском районе Ошской области подтопили села Ак-Кыя, Сары-Булак, Кара-Кочкор.

Около 200 пострадавших жителей села Сары-Булак из-за селевого потока были эвакуированы в село Кара-Кочкор, где их разместили в здании школа и домах родственников.

От селевого потока также пострадала трасса на участке Мырза-Аке — Кара-Кулжа — Алайкуу. Дорогу расчистили