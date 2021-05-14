Пресс-служба МВД сообщила о начале расследования после заявления активиста Мелиса Аспекова. Бывший сторонник президента заявил, что экс-президент Сооронбай Жээнбеков дал Садыру Жапарову $10 млн для выборов.

«Указанные денежные средства [действующий президент] потратил на предвыборную кампанию в разных областях Кыргызстана. Тем самым через доверенных лиц осуществил подкуп голосов избирателей», — процитировали в МВД заявление Аспекова.

Как пояснили в МВД, расследование начали именно по статье «Подкуп избирателей».

«По вышеуказанному факту в целях установления истины проводятся все необходимые следственные мероприятия», — говорится в сообщении МВД.

Заявление Аспекова

12 мая на странице Мелиса Аспекова появилось его обращение из СИЗО ГКНБ. В нём он утверждал, что Садыр Жапаров получил $10 млн на свою предвыборную кампанию от семьи Жээнбековых.

В нем он отмечал, что Жапаров никогда не посадит Жээнбековых — действующий президент получил от них «взятку».

По словам Аспекова, Жапаров пообещал выделить предвыборному штабу по Чуйской области $1 млн и сказал, что ему нужен доверенный человек, чтобы контролировать расходы.

«Если не стану президентом, то нас всех посадят, поэтому надо выиграть в первом туре […] Во время агитации Садыр дал $1 млн мне лично в руки, поделив на три части в госрезиденции Ала-Арча. Чтобы доказать свои слова, публикую копии паспортов и расписок о получении денег координаторами районных предвыборных штабов», — написал он.

Пресс-секретарь президента Галина Байтерек и адвокат семьи Жээнбековых Асылбек Кочкоров назвали заявление Аспекова «ложью». Они напомнили, что Аспеков задержан за вымогательство. Кочкоров также сообщил, что намерен подать в суд на Аспекова за клевету.