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Суд против «Кумтора» из-за ледников и решение госкомиссии

7 мая этого года Октябрьский райсуд постановил взыскать с золотодобывающей компании «Кумтор Голд Компани» 261,7 млрд сомов или $3 млрд в пользу государства.

Иск подали четверо граждан Кыргызстана по незаконному складированию отходов на ледниках Давыдова и Лысый при разработке месторождения Кумтор. Двое из истцов проходили обвиняемыми по делу о захвату заложников — фигурантом этого дела был и президент Садыр Жапаров.

12 мая госкомиссия по изучению деятельности «Кумтор Голд Компани» подвела предварительные итоги своей работы. Члены комиссии предложили взыскать с компании 459 млрд сомов или $4 млрд 252 млн с учетом тех средств, которые уже потребовал суд.

Также депутаты предложили еще один вариант — расторгнуть все соглашения между правительством и «Кумтором» или ввести временное управление на предприятии.

Ранее именно депутаты парламента подготовили почву для этого — они приняли сразу в трёх чтениях закон, позволяющий назначать в любой компании внешнее управление. Главное условие — компания должна создавать реальную угрозу жизни, здоровью населения или экологии не выполняет требования для устранения угрозы. Закон уже подписал президент Садыр Жапаров. Под этот закон очень удачно подпадает компания «Кумтор».

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Разрушение ледников

Пострадавшие ледники с согласия кыргызских депутатов и президента Алмазбека Атамбаева в 2017 году были переданы под разработку канадскому инвестору Centerra Gold Inc.

Такое решение власти объяснили тем, что нужно обеспечить «бесперебойную работу» главного бюджетообразующего предприятия страны — «Кумтора».

В итоге получилось, что водный кодекс Кыргызстана запрещает вести деятельность, которая ускоряет таяние ледников, за исключением двух из них — Давыдова и Лысый. После окончания работ на месторождении площадь ледника Давыдова может сократится на 70%, а ледника Лысый — на 20%.

Правозащитники и экологи в 2017 году неоднократно выходили на митинги за сохранение ледников, заявляя, что подобное решение приведет к экологической катастрофе.

Компания «Кумтор» из-за этого обязалась ежегодно выплачивать $3 млн за ущерб экологии Кыргызстана. Также она должна была создать Фонд по развитию природы и вложить туда $50 млн.

Акылбек Жапаров поддержал разработку Давыдова и Лысый

Нынешнюю комиссию создали в феврале этого года и возглавил её Акылбек Жапаров. В её состав вошли депутаты: