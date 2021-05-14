*9 января гражданского активиста Аспекова и бывшего кандидата в депутаты от «Ата Мекена», предпринимателя Улана Джураева задержали по подозрению в вымогательстве у руководства «Кыргыз темир жолу» $250 тысяч. По версии следствия, подозреваемые угрожали проверками со стороны финполиции и митингами против руководства предприятия.

А Кочкоров в интервью изданию kaktus.media сообщил, что намерен подать в суд на Мелиса Аспекова. Он назвал заявление Аспекова о $10 млн «наглой ложью».

«Накануне скандально известный Мелис Аспеков, подозреваемый в мошенничестве*, через соцсети распространил заявление о том, что якобы Жээнбековы профинансировали предвыборную кампанию Садыра Жапарова. Любому здравомыслящему человеку, ознакомившемуся со скандальной биографией Аспекова, станет ясно, что это является попыткой человека, который дискредитировал себя мошенническими, преступными действиями и в скором времени предстанет перед судом, отвлечь внимание общественности от своей персоны. Для этого он выбрал простой и привычный для себя путь — клевету и навет, ложные заявления», — считает адвокат.

*Мелиса Аспекова подозревают в вымогательстве.

Заявление Аспекова

12 мая на странице Мелиса Аспекова появилось его обращение из СИЗО ГКНБ. В нём он утверждал, что Садыр Жапаров получил $10 млн на свою предвыборную кампанию от Жээнбековых.

Он отмечал, что Жапаров никогда не посадит Жээнбековых из-за того, что взял у них «взятку».

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