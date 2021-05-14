Медицинская общественность потребовала от главы Министерства здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева публично принести извинения за то, что он обвинил некоторых врачей в том, что они занимались приписками, чтобы получить надбавку к заработной плате.

В ответ на это Бейшеналиев пояснил, что не имел в виду всех семейных врачей, а только тех, кто действительно занимался фальсификацией.

«Я в любом месте буду говорить: “Медики, которые чиновники, обманывали народ: припиской занимались”. Это факт. Я сейчас выявляю, и если нужно будет, некоторые понесут наказание», – сказал министр.

По словам Бейшеналиева, сейчас идет проверка всех фактов, по итогам которой многие могут понести наказание, так как они «обманывали народ и налогоплательщиков».

«С любыми медиками, кто к вам выходит, дайте я переговорю и пофамильно скажу, кто приписывал. Я фактами говорю», – сказал он.

«Они обманывают народ»

Власти с 1 апреля повысили базовый оклад* работникам ЦСМ (семейным врачам и врачам общей практики) на 100%, однако некоторые врачи жалуются, что в результате получать они стали гораздо меньше.

*Базовый оклад — это фиксированный размер оплаты труда работников за месяц. В неё не входят какие-либо доплаты.

Это произошло, потому что 9 апреля президент Садыр Жапаров объявил, что с начала месяца власти поэтапно увеличат оклад медработникам. Кроме увеличения оклада работникам Центров семейной медицины (ЦСМ), власти с 1 июля на 50% повысят оклад врачам узких специальностей и на 40% техническому и младшему обслуживающему персоналу.

В тот же день первый зампредседателя Фонда обязательного медицинского здравоохранения (ФОМС) Клара Оскомбаева сообщила, что с повышением базового оклада, для семейных врачей и врачей общей практики отменят надбавки за выполнение индикаторов.

Глава минздрава Бейшеналиев в начале 2021 года пояснял, что индикаторы решили снять якобы из-за того, что некоторые врачи занимались приписками.

«Они обманывают народ. Сами признались мне, сказали, что они патриоты и больше не могут обманывать народ и правительство, устали. Скажите, кто из системы получает 10-15 тысяч? А они — минимум 25 тысяч сомов. Приписки идут по индикаторам. Почти 70% занимаются приписками. У нас маленькое население, а получается, что все гипертоники и с сахарным диабетом, все инвалиды. Когда-нибудь это станет всем известно», — сказал Бейшеналиев.

Медицинское сообщество Кыргызстана отреагировало на это заявление с возмущением. Семейный врач Бахтияр Абсаматов ответил Бейшеналиеву и призвал его извиниться.

По его словам, сейчас очень много врачей по столице и республике всполошились после интервью главы Минздрава, это очень сильно задело медиков.

«Я понимаю, если бы это сказал какой-то другой министр, а не наш, который представляет медицину в целом в Кыргызстане и нас, врачей. Это очень неприятно. Это удар ниже пояса. Именно медики пережили пандемию, были на передовой, боролись и до сих пор боремся с COVID-19 за жизнь пациентов, отдавая все на благо народа, в том числе свое здоровье. И тут министр говорит, что мы обманывали народ, чтобы получить ту или иную зарплату. Это ни в какие рамки!», – сказал он.

Он напомнил, что эти индикаторы для получения надбавок придумал и внедрил минздрав в 2018 году. После этого врачи три дня выходили на митинги и говорили, что внедрение системы индикаторов – это неправильно.

«Тогда министром был Космосбек Чолпонбаев. Мы с ним тоже говорили об этом. Он сказал, что все будет хорошо. Пообещал нам золотые горы. И так получилось, что. навязав нам эту программу, придуманную Минздравом, в конце нас же и назвали обманщиками», – сказал Абсаматов.

Что за надбавки за индикаторы?

Систему индикаторов при оценке труда семейных врачей и врачей общей практики ввели в 2018 году. Согласно этой системе, за выявление и профилактику различных заболеваний врачи получали дополнительные выплаты к своей основной зарплате.

Всего индикаторов в этой системе было 12, акцент был сделан на здоровье детей и матерей, на профилактику гипертонии и сахарного диабета. При стопроцентном выполнении всех индикаторов доплата составляла 19,8 тысяч сомов, а в среднем она составляла 13,5 тысяч сомов.

Благодаря доплатам врачи получали зарплату в 25-30 тысяч сомов. Но выполняли индикаторы не все врачи и получали разные доплаты к зарплатам.

Сколько стали получать врачи?

10 мая ФОМС сообщила, что базовый оклад врачей увеличен с 5 тысяч до 10 тысяч сомов (до вычета налогов). Такую зарплату получают молодые врачи без опыта работы и надбавок.

По данным ФОМС, в среднем зарплата семейного врача и врача общей практики по стране составит с учетом надбавок (за высокогорье, работу в сельской местности и другие) 17 тысяч сомов.

Сохранили надбавки и за ученую степень — лицам, имеющим почетные звания «Заслуженный врач», «Заслуженный работник здравоохранения», за квалификационную категорию, выслугу лет.

«Повышение базового оклада позволит привлечь молодых специалистов, особенно в регионы, где отмечается острая нехватка медработников, а также повысить статус семейного врача», — отметили в ФОМС.

Несколько врачей рассказали ИА 24.kg, что несмотря на поднятие базового оклада в апреле они получили зарплату меньше, чем обычно. По их версии, это произошло из-за того, что отменили доплаты за индикаторы.

По словам семейного врача в селе Боконбаево Жийде Алымбаевой, она раньше получала зарплату 28-29 тысяч сомов, но за этот апрель получила 24 тысячи. При этом у неё 40-летний стаж.

Сократилась зарплата и у семейного врача с 18-летним стажем Таласского ЦСМ Асылгуль Тулебердиевой. За апрель она получила 23 тысячи сомов — это на две-три тысячи меньше, чем раньше.

В ФОМС не исключили, что кто-то получил меньше. По словам зампредседателя ФОМС Клары Оскомбаевой, у них была задача повысить гарантированную зарплату всем одинаково.

«В среднем по стране семейные врачи в 2020 году получали 22 тысячи сомов, сейчас после пересчета в среднем будут 17-18 тысяч сомов», — сообщила Оскомбаева.

Почему убрали надбавки за индикаторы?

Зампредседателя ФОМС Клара Оскомбаева, как и Бейшеналиев, пояснила. что индикаторы убрали из-за приписок.

«Опытный врач, который умеет красиво составлять отчеты, писал, что все индикаторы выполнил, и получал больше. А молодой врач, который только пришел, не может показать такие индикаторы работы», — сказала она.

По её словам, некоторые врачи занимались приписками и достоверность выполненных работ не всегда подтверждалась.

«Целый год население жаловалось, что в период пандемии коронавируса больные не могли попасть в поликлинику, их не принимали, тем не менее врачи все свои отчеты приписывали, индикаторы выполняли. Это же наталкивает на мысль, что так не бывает. Население не заметило, что стало лучше с индикаторами, поэтому и приняли решение гарантированно всем повысить оклад», — сказала она.

По мнению директора Объединенного ЦСМ Свердловского района Бишкека Памира Муратова, отмена системы индикаторов позволит привлечь в поликлиники молодые кадры, у которых после выпуска из мединститутов нет никаких доплат, кроме базового оклада.

«Когда вводили индикаторы, они тоже возмущались, не хотели их выполнять. А потом сконцентрировались только на выполнении этих показателей. Все остальное, включая работу по профилактике бруцеллеза, отошло на второй план. Это ведь нечестно. Это их функциональные обязанности. За это они гарантированную зарплату получают», — сказал он.

Директор Ассоциации групп семейных врачей Суйумжан Мукеева же считает, что отмена системы индикаторов было «не очень хорошей идеей» и она скажется на качестве услуг для пациентов.

«Они показывали конечный продукт деятельности медиков, больше внимания уделялось работе с пациентом. Платить просто так зарплату за то, что ты сидишь в штате, извините… Кто-то работает, кто-то нет. Наша система здравоохранения и так существует сама для себя, а не для населения, не в пользу интересов потребителя», — сказала она.

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