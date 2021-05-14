Депутат Дастан Бекешев в своем фейсбуке высказался о Концепции духовно-нравственного развития и физического воспитания личности, которая сейчас находится на общественном обсуждении. Ее разработали по самому первому указу Садыра Жапарова, который он подписал в качестве президента.

Что говорит Бекешев



Бекешев считает, что Концепция не сработает — «все станет формальным: планы, поручения, отчеты, тонны бумаг, изменение концепции, а в итоге перевыполнение планов. И целей по построению «общества с морально-нравственными ценностями» можно достичь и без этого.

«У народа должен быть пример. Пример наивысшего подражания. Президент должен стать стоиком, аскетом, любимцем народа*, вызывать доверие. Иначе из нас хотят сделать послушных баранов, а самим жить припеваючи, жить за счет других, а нам навязывать честнейший труд», — отметил депутат.

*Президент Садыр Жапаров неоднократно заявлял, что его «поддержали 80%» населения страны. Однако это не верно. Согласно данным Нацстаткома, в Кыргызстане 6,6 млн населения. Из них 3,5 млн являются избирателями (данные ЦИК, январь 2021 года) — то есть могут голосовать. На президентских выборах 2021 года окончательная явка составила 39,75%. Из них за кандидатуру Жапарова проголосовали 79,2% избирателей. Но — от числа тех, кто пришел на выборы.



Он полагает, что «мало кому захочется жить честно и в бедноте, когда президент, министры, прокуроры, судьи, депутаты и прочие будут ходить по дорогим ресторанам, летать за рубеж на отдых, перемещаться на дорогих машинах».

«Ничего не получится с этой концепцией, пока богатый сможет откупиться от тюрьмы.Ничего не получится пока президент будет охраняться сотнями охранников, обслуживаться в спецполиклинике, получать высокую заработную плату, проживать в резиденции, пользоваться сотнями прислужителей. Не получится воспитать общество, если семья президента будет позволять себе роскошное проживание, а народ будет бедствовать», — считает Бекешев.

Бекешев напомнил, что в мировой истории «ни одни ценности не прижились в обществе пока руководитель или двигатель ценностей сам не жил по требуемым нормам».

Он привел в пример великого римского реформатора Марка Аврелия, который возглавил империю в сложное для нее время.

«Марк Аврелий не писал концепций для Рима, он наставлял жить по правилам, по которым жил сам. Через формальный документ, называемый Концепцией, президент хочет всех поучать и учить, но самому не следовать наставлениям. Врагами будут те, кто выскажет мнение против государства, то есть, против мнения президента. Вот к чему ведет эта концепция», — заключил он.

Что за Концепция?

Концепцию духовно-нравственного развития и физического воспитания личности разработали по самому первому указу, который подписал Садыр Жапаров в качестве избранного президента.

Указ «О духовно-нравственном развитии и физическом воспитании личности» обязывал чиновников создать Концепцию «в целях поддержки важнейшего направления внутренней политики — воспитания граждан через усвоение ими высоких моральных норм, традиций, традиционных семейных и общественных ценностей, здорового образа жизни, приобщения к системе общих человеческих ценностей, отражающих богатство, своеобразие и единство культур народов страны».

Жапаров прописал в указе, что должно было войти в Концепцию — от «соответствия воспитания в системе образования традиционным культурным, духовно-нравственным и семейным ценностям» до «формирования у детей и молодежи целостного миропонимания и современного научного мировоззрения, трудовой мотивации, активной жизненной и профессиональной позиции, бережного отношения к природе».

Отводилось в указе место и отбору кадров на госслужбу. Так же Жапаров прописал в указе, что в Концепцию требуется внести «престижность и ценность статуса воспитателей, учителей, врачей и военнослужащих как основы государства и общества».

Но на практике в проект Концепции все эти пункты не попали. Зато там оказались «приоритет духовно-нравственных ценностей над материальными» и «приоритет общественных и государственных интересов над индивидуальными», «воспитание благородных качеств народа».

Кроме того, Концепция предлагает создать некую единую традиционную норму, регулирующую социальные отношения. Эта норма должна соответствовать не только правовым, но и религиозным нормам ( какой из религий, не указывается). При этом Кыргызстан по действующей Конституции— светское государство.

Также Жапаров прописывал в указе, что Концепция будет создаваться «с широким участием общественности, деятелей культуры, науки и образования, всех заинтересованных сторон».

На практике в состав рабочей группы, которую создали по 19 марта по распоряжению премьер-министра Улукбека Марипова, вошли в обязательном порядке министр культуры, информации, спорта и молодежной политики и несколько представителей аппарата правительства.

В обязательном порядке в разработку Концепции вовлекли заместителей глав ряда министерств, полпредов правительства в областях, президентов Национальной академии науки государственного учреждения «Национальная академия «Манас» и Чингиза Айтматова».

Так же по согласованию туда включили докторов исторических, филологических, философских и педагогических наук и специалистов. Практически «широкого обсуждения» Концепции не было.