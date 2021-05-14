«Клооп» обращался в суд из-за несогласия с решениями ЦИК по нарушениям, которые зафиксировали наблюдатели издания во время референдума и выборов в местные кенеши. В итоге Административный суд отказал «Клоопу» в удовлетворении жалоб.

Почему так произошло?

После того, как суд отказал «Клоопу» в удовлетворении иска к ЦИК у нас было всего три календарных дня, чтобы обжаловать это решение в Верховном суде. При этом, два из трех этих дней были выходными.

7 мая юристы «Клоопа» подали жалобу в Верховный суд, чтобы оспорить решение Административного суда.

У «Клоопа» было два требования и поэтому нужно было оплатить государственную пошлину по каждому требованию. Однако юристы успели заплатить госпошлину только по одному документу. Поэтому 10 мая Верховный суд вернул обе жалобы обратно. Но узнали юристы об этом только 11 мая и в тот же день оплатили госпошлину по второй жалобе.

Несмотря на оплату, 12 мая Верховный суд вернул наши заявления из-за того, что юристы пропустили срок в три дня, который давался на обжалование. Это значит, что «Клооп» не сможет подать свои жалобы повторно.

Как пояснила юристка «Клоопа» Камила Тогойбаева, Верховный суд должен был предоставить юристам время для устранения недостатков, но не сделал этого.