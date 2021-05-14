Коллектив ОАО «Кыргызалтын»* обратились к президенту Садыру Жапарову с заявлением о давлении на сотрудников после смены руководства компании. Заявление коллектив опубликовал в издании 24.kg.

*Государственная компания «Кыргызалтын» является акционером Centerra Gold Inc и владеет 32,9% акций канадской компании.

Сотрудники компании рассказали, что «Кыргызалтыном» с помощью главы совета директоров компании Тилека Мамбеталиева завладел иностранный гражданин Тенгиз Болтурук, который представляется советником президента.

Кроме этого, по их словам, Болтурук запугивает сотрудников.

Фото: издание 24.kg Фото: издание 24.kg

В заявлении также говорится, что Болтурук, используя подставных лиц, выводит из компании сотни тысяч долларов.

«Коллектив “Кыргызалтын” держат под угрозой увольнения Тенгиз Болтурук и приведенная им команда во главе с председателем совета директоров Тилеком Мамбеталиевым, человеком, который никогда не работал в производственной сфере», — говорится в заявлении.

Сотрудники компании добавили, что в выводе денег участвует и член совета директоров от правительства Кыргызстана в Centerra Gold Inc Нурлан Кыштобаев.

В коллективе также считают, что у Болтурука в планах сделать реструктуризацию: ликвидировать несколько филиалов компании и уволить около одной тысячи сотрудников.

Известно, что Тенгиз Болтурук и Нурлан Кыштобаев 11 мая были избраны в совет директоров в Centerra Gold Inc в качестве представителей Кыргызстана.

Кто такой Тилек Мамбеталиев?

Тилек Мамбеталиев занял пост главы совета директоров «Кыргызалтына» в ноябре 2020 года. Известно также, что Мамбеталиев числится в преподавательском составе факультета транспорта и машиностроения КГТУ имени Раззакова.

Кроме этого, по данным реестра минюста, Мамбеталиев значится руководителем в компании KGJP Service. Однако чем именно занимается фирма, неизвестно — в ее профиле в реестре минюста данных об этом нет.