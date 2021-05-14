Посольства Канады и Великобритании выступили с совместным заявлением, касающимся «последних событий в горнодобывающей отрасли в Кыргызстане». Речь идет о законе «Об акционерных обществах» — его уже подписал Садыр Жапаров.

Документ позволит государству вмешиваться в работу любой компании, назначать там внешнее управление в виде физического и юридического лица. Кроме того, управляющий от государства получает право распоряжаться всеми банковскими счетами компании в любом банке мира.

Кроме того, сегодня в парламенте пройдет заседание госкомиссии по «Кумтору» в закрытом режиме. Через 3 дня, 17 мая, состоится внеочередное заседание парламента. Известно, что его посетит президент Садыр Жапаров и будет говорить судьбе золоторудного месторождения Кумтор.

«Мы внимательно следим за развитием событий, связанных с Законом “Об акционерных обществах”, и предстоящим внеочередным заседанием парламента Кыргызстана 17 мая, на котором, как мы понимаем, депутаты обсудят вероятную национализацию компании “Кумтор голд”. Оба эти действия, в частности, вызывают серьезную озабоченность из-за их потенциально далеко идущих последствий для прямых иностранных инвестиций в Кыргызстан», — говорится в заявлении.

Дипломаты отмечают, что «прозрачная и справедливая бизнес-среда» имеет решающее значение для восстановления республики после пандемии COVID-19.

«Меры, негативно влияющие на торговлю и прямые иностранные инвестиции, еще больше подорвут и без того хрупкое экономическое положение кыргызского народа. Мы выражаем надежду на то, что торговые соглашения будут соблюдены, а разногласия будут быстро и полюбовно разрешены при совместной работе иностранных инвесторов и правительства Кыргызской Республики», — заключили они.

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