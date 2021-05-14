История с похищением девушки в Лебединовке в начале мая получила свое продолжение. Пресс-служба ГУВД Чуйской области сообщила, что 12 мая подозреваемый 1997 года рождения сам пришел в милицию.

Сотрудники милиции провели с парнем «следственные мероприятия», а затем отпустили.

В милиции отметили, что похищенная 26-летняя Изат Курбанова, которую нашли 7 мая, отказывается давать показания и утверждает, что ее не похищали. Несмотря на это, досудебное производство продолжается.

История с похищением

Милиция сообщила что Изат Курбанову похитили в селе Лебединовка 5 мая. Спустя два дня, 7 мая девушка вышла на связь со своей семьей и рассказала, что парень ее не похищал.

«Не хочу, чтобы из-за этого все ругались. Я тоже этого хотела, он меня не похищал. С первых дней я плакала, просила вас рассказать отцу», — сказала Курбанова.

Девушку нашли сотрудники милиции 7 мая во время розыска в селе Беш-Кунгей недалеко от Бишкека. По данным ГУВД, она находилась в одном из домов села.

Похищения девушек в Кыргызстане

Еще в 2017 году в стране приняли закон о привлечении к уголовной ответственности похитителей девушек для принудительного брака. Преступление предусматривает от 5 до 7 лет заключения под стражу.

Зачастую похищенные девушки страдают от семейного насилия, а вместе с этим происходит нарушение их прав. История недавно похищенной и убитой Айзады Канатбековой вновь напомнила о проблеме похищения девушек и женщин в Кыргызстане для принуждения к насильственному браку.

Канатбекову похители 5 апреля в 17:00. Ее тело было найдено 7 апреля в машине, в поле недалеко от Бишкека. Тело похитителя также было этой в машине. Экспертиза показала, что девушку изнасиловали, она сопротивлялась, но не смогла защититься.