Жителя села Интернационал, пострадавшего в ходе конфликта на границе в Баткенской области, отправили на лечение в Турцию. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения и социального развития.

Отмечается, что пострадавший находился в больнице Бишкека с 30 апреля с диагнозами «проникающее обширное осколочное ранение роговицы» и «открытый перелом костей обеих стоп».

«Была проведена операция с ревизией раны роговицы правого глаза. В послеоперационном периоде обнаружены мелкие инородные тела в полости глаза. Позже выявилась ещё отслойка сетчатки и предложено оперативное вмешательство в условиях клиник Турции», — сообщили в пресс-службе минздрава.

Конфликт на кыргызско-таджикской границе

Приграничный конфликт на границе Кыргызстана и Таджикистана начался 28 апреля, когда граждане двух стран закидали друг друга камнями.

Предварительным данным причиной конфликта послужила установка видеокамер на водозаборе «Головной» таджикской стороной. Уже 29 апреля военные обеих сторон применили свое вооружение.

В результате вооруженного конфликта со стороны Кыргызстана погибли 36 человек и пострадали 154 человека. По данным издания «Радио Озоди» 6 мая власти Таджикистана сообщили, что в результате конфликта погибли 19 таджикистанцев и 87 получили ранения.

Об окончательном прекращении огня стороны договорились 1 мая после переговоров правительственных делегаций. 3 мая Кыргызстан и Таджикистан завершили отвод дополнительных сил и средств от линии госграницы на места постоянной дислокации.

Над материалом работала: Диана Орунбаева