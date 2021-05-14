Президент Таджикистана Эмомали Рахмон по случаю праздника Орозо айт 13 мая, спустя две недели после конфликта на границе в Баткенской области, выразил свои соболезнования семьям погибших кыргызстанцев.

«Выражаю глубочайшие соболезнования семьям и родственникам тех, кто погиб в результате конфликта на государственной границе между Таджикистаном и Кыргызстаном несколько дней назад в городе Исфара, и прошу Бога дать вам всем силы, чтобы проявить терпение» — сказал он.

Приграничный конфликт на границе Кыргызстана и Таджикистана начался 28 апреля, когда граждане двух стран закидали друг друга камнями.

Предварительным данным причиной конфликта послужила установка видеокамер на водозаборе «Головной» таджикской стороной. Уже 29 апреля военные обеих сторон применили свое вооружение.

В результате вооруженного конфликта со стороны Кыргызстана погибли 36 человек и пострадали 154 человека. По данным издания «Радио Озоди» 6 мая власти Таджикистана сообщили, что в результате конфликта погибли 19 таджикистанцев и 87 получили ранения.

Об окончательном прекращении огня стороны договорились 1 мая после переговоров правительственных делегаций. 3 мая Кыргызстан и Таджикистан завершили отвод дополнительных сил и средств от линии госграницы на места постоянной дислокации.

Над материалом работали: Айжан Эралиева, Айгерим Турганбекова и Анис Набиев.